Esteban Ocon a peur de se croiser avec Mazepin

Avec sa liste de transgressions qui s’accumule, Esteban Ocon dit qu’il a «peur» de Nikita Mazepin car personne ne sait ce qu’il pourrait faire.

Mazepin est arrivé en Formule 1 au début de cette saison sous un nuage, la recrue russe ayant gagné la colère de nombreux fans de F1 avec une vidéo grossière mise en ligne.

Ses actions en piste lors de ses quatre courses n’ont rien fait pour le séduire, auprès des fans ou de ses rivaux.

Semaine après semaine, il a irrité quelqu’un, soit en le bloquant en qualifications, en sautant la file d’attente ou en ignorant les drapeaux bleus pendant les grands prix.

En tant que tel, ses rivaux se méfient rapidement de lui, et ce n’est pas pour une bonne raison.

«Ai-je peur de lui? Oui, oui », dit grandpx.news.

«Lorsque nous nous croisons sur la piste, j’agis 200% plus attentivement avec lui qu’avec n’importe quel autre pilote.»

Mazepin a jusqu’à deux points de pénalité pour cette saison, les pilotes se voyant interdire une course s’ils en encourent 12 sur une période de 12 mois consécutifs.

Le pilote Haas a reçu son premier point de pénalité au GP du Portugal pour avoir empêché Sergio Perez et un autre en Espagne pour avoir bloqué Lando Norris en qualifications.

Il a évité un troisième le dimanche du Grand Prix d’Espagne, se déplaçant juste à temps après que des drapeaux bleus lui aient été agités alors que le leader de la course Lewis Hamilton s’approchait.

Toto Wolff n’était pas satisfait de la rapidité de la réponse de Mazepin mais les stadiers n’ont pris aucune mesure, ne ressentant même pas le besoin d’une enquête.

Parlant de ses problèmes de drapeau bleu, le pilote qui a terminé P5 au championnat de Formule 2 de l’année dernière, a admis qu’il apprenait à les gérer, car dans le passé, il n’avait jamais eu à faire face à un tour.

«J’ai eu affaire à ces drapeaux bleus à Imola pour la première fois de ma vie», a-t-il déclaré à ..net. «Avant, je n’avais jamais eu de drapeau bleu sur une base cohérente.

«C’est donc une question d’apprendre la même chose que de conduire.

«Et il m’a fallu environ cinq, sept ans pour apprendre à conduire correctement et il me faudra, espérons-le, quelques week-ends de course pour apprendre les drapeaux bleus.»

Mazepin n’a pas encore franchi le cap cette saison, terminant dernier des trois courses où il a vu le drapeau à damier. Il n’a pas encore terminé dans le premier tour, deux tours de retard dans chaque course.

