Esteban Ocon a trouvé « une personne formidable et un ami » à Fernando Alonso

En repensant à la saison 2021 de F1, Esteban Ocon a fait l’éloge de la relation qu’il a tissée avec son coéquipier d’Alpine Fernando Alonso.

Restant avec l’équipe pour 2021 alors qu’ils passaient de Renault à Alpine, Ocon est passé d’un coéquipier difficile à un autre, alors que Daniel Ricciardo a fait place au retour de Fernando Alonso.

Au cours de ses saisons précédentes sur la grille de Formule 1, Alonso s’est parfois bâti la réputation de ne pas être la personnalité la plus facile à gérer au sein d’une équipe.

Mais lors de leur première saison ensemble, Ocon n’a trouvé que des points positifs à travailler avec Alonso.

« J’ai découvert une personne et un ami formidables », a déclaré Ocon dans un article sur les réseaux sociaux.

« Courir aux côtés de Fernando Alonso a été un privilège. Le plan se déchaîne.

Bien qu’Alpine n’ait pas eu la voiture la plus rapide au milieu de terrain pendant une grande partie de la saison 2021, ils étaient fiers de toujours tirer le meilleur de leur challenger pour marquer régulièrement des points et obtenir la 5e place au championnat des constructeurs.

Le point culminant a bien sûr été la victoire d’Ocon en Hongrie, une course où Alonso a également joué un rôle énorme en ralentissant considérablement la charge de Hamilton dans l’ordre, donnant à Ocon suffisamment de marge de manœuvre pour prendre le drapeau à damier.

Bien sûr, il y a eu des creux, Ocon se concentrant sur le Grand Prix d’Arabie saoudite, où Valtteri Bottas de Mercedes lui a arraché un podium à la ligne d’arrivée.

« Ce fut une saison pleine d’émotions », a écrit Ocon.

« Du bonheur avec notre victoire en Hongrie, et avec le podium de Fernando au Qatar ! Plus P5 [and] P6 dans [in] quali.

« Nous avons été frustrés par le podium presque manqué en Arabie saoudite.

« Une certaine tristesse parfois à chercher comment retrouver la forme. Nous avons surmonté toutes ces émotions ensemble et en y réfléchissant, c’est notre meilleur moment de 2021. »

La saison 2022 est une énorme opportunité pour Alpine de progresser dans la hiérarchie, avec de nouvelles réglementations entrant en jeu qui pourraient bien inverser l’ordre.

Et Ocon a clairement indiqué que 2021 n’était que le début de son voyage avec Alpine.

« Merci à chaque membre d’Alpine de m’avoir fait me sentir chez moi chaque fois que je saute dans la voiture », a déclaré Ocon.

« Ce n’est que le début de notre histoire, construisons notre avenir. »