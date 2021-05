Esteban Ocon: Alpine cherche à se battre avec Ferrari à Monaco

Esteban Ocon a évoqué son désir et celui d’Alpine de combattre Ferrari au Grand Prix de Monaco, avec un accent particulier sur l’amélioration de leur rythme de course.

Ocon a surpris le paddock en surclassant son double ancien coéquipier Champion du Monde Fernando Alonso dans chacune des trois dernières courses, remportant une impressionnante place sur la grille P5 la dernière fois à Barcelone alors que l’Espagnol ne pouvait gérer que P10.

Les deux voitures alpines ont cependant trouvé la course plus difficile, car leur rythme de qualification ne pouvait pas être soutenu – Ocon terminant neuvième et la tentative d’Alonso d’une stratégie différente n’a pas porté ses fruits, terminant en P17.

Alpine a récemment montré des étapes positives dans son développement, Ocon cherchant à chasser Ferrari et McLaren devant eux – avec la livrée unique du Golfe de McLaren pour Monaco qui a reçu un accueil fantastique de la part des fans après son dévoilement dimanche.

C'est la #RACEweek, c'est la #MonacoGP et voici notre affiche! Niveaux d'excitation: sur le toit (selon notre forfait d'appui). pic.twitter.com/zjbxV9QRa0 – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 17 mai 2021

Ocon a admis que l’équipe n’était pas encore au même rythme que Ferrari, mais reste confiant qu’Alpine aura une chance de perturber l’ordre hiérarchique dans les rues de Monte Carlo.

“Tant que nous n’aurons pas mis la voiture là-bas et que nous ferons les qualifications, nous ne saurons pas exactement, mais je pense qu’en regardant nos performances en qualifications, nous devrions être en bonne forme à Monaco”, a déclaré Ocon aux journalistes, selon Crash.net.

«Je pense que nous pourrons être aussi performants [as in Spain] donc je pense que nous pouvons donner un combat à Ferrari et aux autres voitures autour d’eux en qualifications, j’en suis assez confiant.

«Le domaine sur lequel nous nous concentrons pour Monaco est la course [pace]. Mais c’est difficile à dépasser, donc c’est moins un point critique. Je pense que nous sommes un peu plus lents que Ferrari et McLaren pour le moment sur un rythme de course pur.

Alpine traîne actuellement Ferrari dans le championnat des constructeurs de 60 points à 15 après les quatre premières courses de la saison. Bien qu’Ocon ait déclaré que l’équipe n’était pas encore assez rapide pour remporter des podiums, il espère qu’elle sera en mesure de provoquer un bouleversement à un moment donné de l’année.

«Au rythme pur et si tout le monde est sur la bonne voie, non, nous ne sommes pas encore assez rapides pour le podium, mais nous allons pousser pour y arriver comme nous l’avons fait l’an dernier.

«Ce ne sera donc pas facile, mais tout peut arriver pendant ces années folles dans lesquelles nous vivons.»

