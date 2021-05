Esteban Ocon bat à nouveau Fernando Alonso dans la résurgence alpine

Esteban Ocon était ravi qu’Alpine ait soutenu sa progression à Portimao avec une autre belle performance lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne.

Que ce soit parce qu’il avait mis P5 sur la grille, avait de nouveau surqualifié son coéquipier Fernando Alonso ou était simplement satisfait de la performance de sa voiture, Ocon a ensuite été photographié en train de frapper l’air comme un footballeur qui venait de marquer un but important.

Après un début de saison difficile, Alpine a réalisé un bien meilleur temps il y a une semaine au Portugal où Ocon partait sixième et terminait la course septième, une place devant Alonso.

Et l’avantage précoce du Français sur son collègue beaucoup plus expérimenté s’est poursuivi lors de l’épreuve à domicile de l’Espagnol, car il a été plus d’une demi-seconde plus rapide en Q3 que l’ancien double champion du monde qui partira 10e.

“C’est la confirmation que nous devions avoir”, a déclaré Ocon aux journalistes par la suite. «En venant ici, tout le monde connaît la piste par cœur, chaque équipe est rapide. En venant après Portimao, nous avions une voiture rapide mais nous n’étions pas sûrs qu’elle allait fonctionner ici.

«La voiture a été excellente toutes les qualifications, donc je suis très satisfait du travail que nous avons accompli. Ça a été très solide et je me sens bien au volant avec l’équipe que j’ai autour de moi et de retour dans les usines également.

«Tout le monde n’était pas satisfait que nous soyons si loin en arrière, alors ils ont travaillé si dur et cela a payé.»

P5 top job par tout le monde chez @ AlpineF1Team une fois de plus !! 🤜🏻🤛🏻 Nous continuons 🔥😁 # EO31 pic.twitter.com/nInVO8f9BZ – Esteban Ocon (@OconEsteban) 8 mai 2021

Ocon était heureux de s’être placé entre les deux Ferrari, avec Charles Leclerc juste devant lui et Carlos Sainz juste derrière.

«C’est un bon endroit pour être», a-t-il ajouté. «Voyons voir demain mais je pense que Charles était rapide en course vendredi.

«J’étais un peu éviscéré, il m’a battu à la fin mais c’est bien de voir que nous pouvons les séparer et nous battre avec eux. Ce sera une course amusante à partir de là où nous sommes et nous allons tout donner.

Alonso s’attend à une course difficile en plein milieu du peloton sur un circuit où les occasions de dépassement sont tout sauf abondantes.

“Q3 était la cible”, a déclaré le joueur de 39 ans. «C’était très serré au milieu de terrain, comme nous le savions [it would be], et être en Q3 avec les deux voitures était un exploit du point de vue de l’équipe. Q3 était un peu brouillon avec le trafic sur le dernier tour.

«Les courses sont très longues et tout peut arriver, mais je pense que de manière réaliste, il n’y a pas beaucoup d’endroits à dépasser ici. Ce sera très délicat.

«Une fois que vous aurez consolidé les positions après le deuxième ou le troisième tour, je pense qu’il sera extrêmement difficile de doubler, donc nous devons faire un bon départ et être agressif dans le premier tour.

