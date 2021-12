Esteban Ocon choisit « un sacré coin » sur le nouveau tracé d’Abu Dhabi

Esteban Ocon a qualifié le nouveau virage 14 d’Abou Dhabi de « virage d’enfer », après quelques quasi-accidents sur le gauche lors des essais.

Le virage à mi-vitesse pris sous le W Hotel permet aux pilotes de courir large, mais Valtteri Bottas y a éraflé une roue arrière en FP1, avant que Kimi Raikkonen ne s’écrase là-bas à la fin de FP2.

Le pilote Alpine a déclaré qu’il avait failli se rater au même endroit, et il a été élogieux au sujet du circuit re-profilé dans l’ensemble.

« Pour être honnête, c’était très excitant de réapprendre la piste », a déclaré Ocon. « Abu Dhabi est comme le berceau de la Formule 1 – nous connaissons si bien la piste ; nous testons beaucoup ici.

« Le revisiter comme ça a été intéressant, et je pense que cela y met du piquant et définitivement le virage 14 est un sacré virage à prendre.

« Vous sortez très près du rail, et j’ai eu un bon moment [there] en FP1. Jusqu’à présent, ça a été très amusant.

Les jeux de #F1 ont l’air tellement réalistes ces jours-ci [📹 @F1]pic.twitter.com/bEWqisXFMr – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 décembre 2021

Fernando Alonso est d’accord avec son coéquipier et pense également que les modifications de la piste ont amélioré le tracé, et espère qu’elles conduiront à de meilleures courses dimanche.

« Je pense qu’ils sont cool, ils sont bons à conduire – je pense que la piste est un peu plus amusante », a déclaré Alonso à Formula1.com. « Il reste à voir dimanche si cela produira plus de dépassements, mais je pense que sur un seul tour, cela semble plus amusant. »

Compte tenu de la vitesse et de la position élevée de P2 d’Ocon lors des deuxièmes essais vendredi, et de l’amélioration de la compétitivité d’Alpine lors des dernières courses, il a tempéré les attentes quant à leur performance en qualifications samedi.

« Eh bien, ce n’est que vendredi. C’est certainement de bons signes, nous avons placé les deux voitures dans le top 10 assez facilement lors de cette séance, donc ça fait du bien », a-t-il déclaré.

«Mais l’important, c’est d’être là demain quand ça compte. Aujourd’hui a été amusant, c’est sûr, nous avons passé un bon moment.

« C’est bien de nous voir aussi au sommet, mais nous devons attaquer fort demain. »

Alonso a également minimisé la vitesse de l’A521 vendredi, mais a déclaré que l’équipe continuerait à travailler dur pour se qualifier et bien courir.

« Probablement pas », a déclaré le double champion du monde lorsqu’on lui a demandé si son rythme se traduirait par le reste du week-end.

« Je pense que vendredi, normalement, nous semblons un peu plus compétitifs par rapport à samedi et dimanche, donc je m’attends à ce que nous perdions quelques positions demain.

« Mais néanmoins, cela semble une bonne configuration de circuit maintenant pour nous avec les modifications, donc nous sommes heureux et nous sommes prêts à pousser demain. »