Esteban Ocon espère que la victoire de la Hongrie est un pas vers le “rêve” du titre mondial

Esteban Ocon espère que sa victoire choc au Grand Prix de Hongrie s’avérera être un jalon important sur la voie de la réalisation de son rêve de devenir Champion du Monde.

Le Français a savouré le succès de la Formule 1 pour la première fois lors de sa 78e course, capitalisant sur un départ chaotique sur un circuit glissant et mouillé par la pluie dans lequel plusieurs prétendants de tête ont vu leurs espoirs déçus au premier virage.

Une erreur de stratégie de Lewis Hamilton et Mercedes au redémarrage a également joué en faveur du pilote Alpine alors qu’il repoussait Sebastian Vettel, disqualifié par la suite, et le champion du monde aux finitions rapides, après avoir mené la grande majorité des 70 tours.

Bien qu’il soit généralement un coureur de milieu de terrain depuis sa première entrée en F1 en 2016, Ocon espère toujours qu’il pourra s’établir parmi la récolte de jeunes qui se disputeront les titres tout au long de la décennie en cours.

« Ma première réaction après avoir gagné ? Que ce n’était qu’un moment énorme », a déclaré le jeune homme de 24 ans lors d’une interview avec le Gentleman’s Journal.

« À la fois pour moi et pour ma carrière. C’est ma première victoire en Formule 1, ce qui en fait une petite partie du rêve.

« Parce que mon rêve est de devenir un jour Champion du Monde et gagner des courses en fait évidemment partie. Je n’ai vraiment pas les mots pour dire à quel point je suis heureux.

À ce stade, ayez une pensée pour le journaliste du Gentleman’s Journal. Il a mené l’interview juste avant le week-end de course hongrois, demandant à Ocon comment sa deuxième place au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière avait élevé sa carrière à un nouveau niveau.

L’intervieweur n’aurait pas pu imaginer ce qui se passerait quelques jours plus tard et la réécriture complète que cela nécessiterait.

“C’est fantastique et je ne pense qu’à en acheter d’autres”, a ajouté Ocon à propos de son triomphe à Budapest.

« Pour le moment, il s’agit d’en profiter. Quand j’ai franchi la ligne, la première chose qui est ressortie, ce sont les émotions – les cris avec l’équipe.

« Ensuite, vous vous souvenez de tous les sacrifices qui ont accompagné cela. Les sacrifices du passé, quand j’étais plus jeune. Quand ma famille a tout donné pour que je réussisse.

“Et vous vous souvenez de tous les moments difficiles de la Formule 1 – la patience, le travail en coulisse qui n’était pas sous les projecteurs.

« Et toute l’attente. En attendant votre heure, votre opportunité de venir. Et enfin, il est venu. Je suis un vainqueur de course de Formule 1.

