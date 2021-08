Esteban Ocon est «réaliste» à l’idée de répéter le triomphe de la Hongrie

in

Le dernier vainqueur de F1, Esteban Ocon, est d’accord avec son équipe Alpine sur la nécessité de rester “réaliste” sur leurs chances au Grand Prix de Belgique.

Ocon a pleinement profité du carnage provoqué par la pluie en Hongrie juste avant la pause estivale, remportant l’une des plus grandes victoires surprises des dernières saisons de Formule 1.

Mais c’était l’un de ces jours inoubliables où toutes les stars se sont alignées pour un coureur de milieu de terrain habituel, et même l’équipe alpine s’est dit par la suite qu’elle doutait que ce résultat remarquable annonce une percée dans ses performances régulières.

Spa-Francorchamps est un circuit qu’Ocon considère comme un « endroit spécial » et il y a réalisé son deuxième meilleur résultat de 2020 pour Renault, terminant cinquième. Cependant, vous sentez qu’il se contenterait d’imiter cela, malgré son triomphe hongrois.

“Je ne m’attendais pas à participer à cette course après la pause estivale en tant que dernier vainqueur d’une course de Formule 1”, a déclaré le Français dans l’aperçu de son équipe du Grand Prix de Belgique.

« C’est toujours un sentiment incroyablement spécial et c’était très bien chronométré car j’ai passé les deux dernières semaines à me détendre avec ma famille et mes amis, laissant tout s’imprégner. Je peux vous dire que cela semble vraiment réel maintenant !

«Maintenant, il est temps de se concentrer sur le redémarrage de la saison et cela commence en Belgique. Nous avons apprécié le moment en Hongrie et bien sûr, répéter ce sentiment serait fantastique, mais nous resterons réalistes et ferons de notre mieux pour un bon résultat.

Spa détient une variété de souvenirs pour Ocon – non seulement il a obtenu un bon résultat l’année dernière, mais il a également été le théâtre de ses débuts en F1 en 2016 pour l’équipe Manor alors qu’il remplaçait Rio Haryanto pour le reste de cette saison.

“Dans l’ensemble, c’est une piste où j’ai un record et des souvenirs fantastiques”, a-t-il déclaré.

« C’est également proche de ma ville natale, à seulement cinq heures de route. Nous avions l’habitude de conduire là-bas, d’aller sur la piste et c’était aussi ma première course de Formule 1 en 2016, donc c’est un endroit spécial et j’aime toujours courir à Spa. Ça amène toujours des courses folles alors oui, c’est cool.

« Vous arrivez généralement bien reposé et vous êtes prêt à craquer et à recommencer la saison. Il y a une sorte d’ambiance estivale même s’il pleut un peu à chaque fois que nous y allons ! C’est sûr que c’est très imprévisible. S’il fait sec ou humide, nous serons prêts à saisir toute opportunité.