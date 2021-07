Esteban Ocon estime que lui et son équipe “ne peuvent pas faire de pause”

Esteban Ocon a le sentiment de ne pas pouvoir rattraper son retard après la fin de son Grand Prix d’Autriche dans le premier tour.

Le Français s’est dirigé vers la deuxième course au Red Bull Ring après une mauvaise forme, il n’a pas marqué de points lors des trois manches précédentes.

Les choses ne se sont pas améliorées lors du Grand Prix d’Autriche, contraint à l’abandon dès le premier tour car il a été percuté par l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi au départ.

En discutant de ses pensées par la suite, il a dit qu’il sentait que lui et Alpin n’ont pas beaucoup de chance en ce moment.

“Je n’aurais pas pu faire grand chose car j’étais pris en sandwich entre Mick [Schumacher] et Antonio au virage 3 dans un incident de course », a-t-il déclaré.

« C’est l’une de ces choses et une conséquence du fait de commencer la course à l’arrière. Il y a toujours une chance de bagarres et de contacts et il est plus facile d’être pris dans des ennuis là-bas.

« L’équipe et moi n’arrivons pas à faire une pause pour le moment. Nous allons réinitialiser, redémarrer à partir de zéro et nous préparer pour Silverstone. La seule façon d’avancer, c’est d’aller de l’avant.

Pendant ce temps dans le paddock. ☹️#GP d’Autriche pic.twitter.com/NMMMzpZ7Pj – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 4 juillet 2021

Les choses n’allaient pas bien non plus pour Ocon en Autriche avant l’incident.

En qualifications, il a été éliminé en Q1, et la même chose s’est produite le week-end précédent, il a terminé cette course en P14, cinq places derrière son coéquipier Fernando Alonso, qui était beaucoup plus rapide que lui tout au long des deux semaines.

Il souhaite simplement oublier ce qui s’est passé maintenant et passer à autre chose, mais pense que les luttes le rendront, lui et l’équipe, plus forts à l’avenir.

“Les deux semaines entières en Autriche n’ont pas été amusantes, c’est sûr”, a-t-il déclaré.

« Ils ont parfois été douloureux, difficiles, mais je pense que nous devons redémarrer et rafraîchir pour Silverstone, réinitialiser et nous préparer de la meilleure façon possible. Ouais, oublions ce week-end et prenons un bon départ à Silverstone.

« Nous devons tourner la page et ne pas penser à ce week-end parce que tout ce que nous avons fait n’a pas semblé vraiment aider sur le problème que nous avions et évidemment cela – en commençant plus loin – a des conséquences.

“Alors oui, ça n’a pas été deux week-ends sans heurts, mais nous en sortirons plus forts ensemble en tant qu’équipe.”

