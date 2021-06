Esteban Ocon explique le nombre élevé d’accidents à Bakou

Esteban Ocon pense que le nombre élevé d’accidents au cours du week-end du GP d’Azerbaïdjan peut être attribué aux voitures dépendantes des freins.

Il est loin d’être rare de voir des voitures dans le mur au fil des ans sur le circuit de la ville de Bakou, une piste de rue à grande vitesse où il y a très peu de marge d’erreur.

En 2021 cependant, des accidents se produisaient partout, de l’entraînement à la course. Parmi les plus notables, citons le shunt du virage 3 de Daniel Ricciardo qui a mis fin à la Q2, tandis que Charles Leclerc a été confirmé comme pole-sitter lorsque Carlos Sainz et Yuki Tsunoda se sont écrasés pendant la Q3.

Les efforts de qualification de Lance Stroll et d’Antonio Giovinazzi sont également réduits à néant grâce aux murs.

Mais Ocon a tenté de justifier les incidents, affirmant que les voitures actuelles dépendent beaucoup du freinage le plus tard possible et que des accidents se produisent donc lorsque les conducteurs sont à la limite comme ça.

« Les voitures ont énormément évolué – tous les gains de temps que vous pouvez faire sont tous dus au freinage [as late as possible]”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Tout le monde cherche les limites à ce moment-là, mais il y avait aussi un peu plus de vent en qualifications. Beaucoup de pilotes ont dépassé la limite et nous n’avons pas vu cela souvent en qualifications. C’était très surprenant que tant de choses se soient passées en qualifications.

« C’est juste une caractéristique de la façon dont les voitures sont. je n’ai pas conduit [in Baku] en 2019, mais je l’ai fait en 2018 et mon ressenti vient de là. Je veux dire, le moyen le plus rapide est de conduire à la limite des freins et de simplement faire le virage. »

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

L’ancien pilote de Formule 1 Martin Brundle a suggéré que la complexité des systèmes de freinage, plutôt que les actions des pilotes, était plus à blâmer pour les incidents à son avis.

“Il me semble qu’il y a trop de commandes et d’algorithmes intelligents à l’intérieur des systèmes de freinage F1 qui ne sont pas sous le contrôle direct des pilotes”, a-t-il déclaré dans un article sur les réseaux sociaux.

“Tant de conducteurs de classe mondiale ont eu des accidents ‘amateurs’ à Bakou, dont certains semblaient ignorer qu’ils étaient sur le point de s’écraser.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !