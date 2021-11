Esteban Ocon a révélé qu’Alpine avait quelques « petits trucs » dans ses réglages qui ont fait ressortir plus de rythme global de l’A521 au Qatar.

Les deux pilotes Alpine ont terminé dans les cinq premiers le week-end dernier, le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, remportant son premier podium en Formule 1 depuis 2014, en route vers la deuxième meilleure course de l’équipe de la saison au classement général.

Ocon, qui a remporté le Grand Prix de Hongrie plus tôt dans la saison, a estimé que le tracé du circuit international de Losail faisait de toute façon ressortir le meilleur de ce qu’Alpine avait à offrir, mais il y avait peu de détails supplémentaires qui les ont aidés en cours de route.

« Bien sûr, les caractéristiques convenaient assez bien à la voiture, ce fut donc une très bonne surprise lorsque nous avons déposé la voiture, comment nous avons senti que l’adhérence fonctionnait », a déclaré Ocon après la course, cité par Motorsport.com.

« Mais pas seulement cela, je pense que nous avons fait un travail exceptionnellement bon lors de la configuration de la voiture, en trouvant plus de petites choses que nous n’avons pas nécessairement trouvées à d’autres endroits.

« Des petits trucs ici et là qui ont fait la différence pour avoir plus de rythme, pour extraire plus de rythme de la voiture.

« Et la gestion des pneus, la stratégie que nous avions en course, tout était à peu près parfait. La seule chose qui n’était pas idéale était mon run en Q3.

« Je pense que nous aurons évidemment beaucoup de données à analyser et voir pourquoi nous étions si compétitifs là-bas. Mais en général, je pense que nous avons fait un pas en avant avec la voiture en termes de compréhension et de mise en conformité avec les conditions de piste. »

Avec cette performance au Qatar, Alpine a creusé un écart de 25 points sur AlphaTauri derrière eux dans la lutte pour la 5e place du championnat des constructeurs.

Alors que l’équipe d’Enstone a également terminé cinquième en 2020 alors qu’elle était encore sous le nom de Renault, Ocon a déclaré que l’équipe se sentait très différente de ce qu’elle avait été dans le passé – ce qui l’a vue créer un «environnement parfait» dans lequel travailler.

« Oui, des progrès énormes certainement depuis le début de l’année et depuis l’année dernière. Je vois une équipe complètement transformée, une équipe unie », a déclaré le Français.

« On a une grosse pression des patrons, Laurent Rossi [Alpine CEO] et Luca de Meo [Renault CEO], ce sont des concurrents autant que nous et ils nous soutiennent pleinement.

« Il y a de si bonnes vibrations, il n’y a pas de stress négatif au sein de l’équipe et nous poussons tous dans la même direction. C’est donc définitivement un environnement parfait.