Esteban Ocon : « La force des Alpes, c’est notre combativité »

Alors qu’Esteban Ocon n’est pas sûr du rythme d’Alpine, il pense que leur esprit combatif peut les voir l’emporter dans la bataille pour la P5 au classement.

L’équipe française, alors connue sous le nom de Renault, a terminé P5 du championnat des constructeurs la saison dernière après s’être battue pour la P3 pendant la majeure partie de l’année, mais les choses ne se sont pas aussi bien passées en 2021 jusqu’à présent.

Avec McLaren restant fort et Ferrari et AlphaTauri s’améliorant, Alpin sont actuellement en P7, juste derrière l’équipe « sœur » de Red Bull et aussi Aston Martin.

Ocon pense que son équipe a la mentalité de finir devant les deux équipes, même s’il n’est pas sûr de la situation en termes de machines.

“Je pense qu’il est difficile de dire quelle piste convient le mieux à la voiture”, a-t-il déclaré, cité par l’édition française de Motorsport.com.

« Nous sommes dans la dernière année du règlement et tout le monde essaie de maximiser les performances de la voiture. Il est donc un peu difficile de dire si nous serons compétitifs sur une piste rapide ou plus lente.

« Je pense que notre force est notre combativité car nous ne sommes pas toujours les plus rapides du groupe. AlphaTauri a été un peu plus rapide que nous, Aston Martin aussi et ils nous donnent du fil à retordre sur la plupart des circuits. Mais nous nous battrons jusqu’au bout.

« Seul celui qui marque des points de manière constante finira à la cinquième place. Il y a encore un long chemin à parcourir. »

La prochaine étape du calendrier est le Grand Prix de Hongrie et ce n’est pas une piste que tous les pilotes adorent, beaucoup pensent qu’elle est trop lente et ennuyeuse.

Ocon est celui qui ne se sent pas de cette façon cependant. En fait, c’est l’une de ses pistes préférées et il vise à y marquer des points.

“Budapest est l’un de mes circuits préférés, c’est une piste que j’apprécie beaucoup”, a-t-il ajouté.

« Il y a beaucoup de combinaisons de coins, [tyre management] et la confiance dans la voiture sont très importantes. J’espère que nous pourrons en tirer le meilleur parti et obtenir plus de points.

Le Français n’y a marqué des points qu’une seule fois auparavant en F1, terminant 9e en 2018. Les deux autres fois où il a couru là-bas, il a terminé en 13e et 14e place.