Esteban Ocon affirme que le moteur Renault actuel qui alimente son challenger Alpine est le meilleur qu’il ait eu dans sa carrière en Formule 1.

Les moteurs V6 turbo-hybrides actuels ont été introduits en 2014 et, à l’exception d’un bref passage pour Ferrari en 2019, le groupe motopropulseur Mercedes avait toujours été considéré comme le plus puissant de la grille de Formule 1.

C’était jusqu’en 2021 cependant, car il semble que Honda ait maintenant trouvé les chevaux supplémentaires pour défier Mercedes dans le département des moteurs dans ce qui est la dernière saison de Honda en Formule 1.

Mais Ocon plaide pour Renault, qui fournit les moteurs d’Alpine. En fait, Ocon, qui a conduit avec la puissance Mercedes dans le passé, pense que ce moteur Renault actuel est le meilleur avec lequel il a roulé en Formule 1.

«Je pense que c’est définitivement un pas en avant», a-t-il déclaré à propos de la progression du moteur pendant la saison morte, en conversation avec Motorsport.com.

«L’équipe a travaillé sur certains points et nous avons déjà vu lors des tests de pré-saison que c’était un pas de mieux. Les règles sont différentes mais n’ont pas tellement changé, donc les équipes ont de nouvelles idées et de nouvelles pensées derrière ce qu’elles font.

«Je pense que c’est la meilleure unité motrice à ce jour que j’ai courue dans toute ma carrière. C’est difficile à comparer avec les autres. »

Le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, sait quelque chose sur un bon moteur Renault. Après tout, ils l’ont propulsé aux titres des pilotes 2005 et 2006.

Et maintenant Alonso est réuni avec la puissance de Renault, il n’a pas non plus à se plaindre de leur dernier moteur, même s’il n’a pas estimé qu’il était possible de faire des comparaisons.

« Je pense que les comparaisons des unités de puissance sont toujours difficiles à faire car ce n’est pas seulement la puissance du moteur, les règlements ont légèrement changé, comme le mode moteur constant pour les qualifications et la course qui a été introduite l’année dernière », a-t-il déclaré.

«Il y a toujours des choses différentes à comparer. Mais ce que je peux dire, c’est que nous sommes déjà satisfaits chez Alpine du groupe motopropulseur que nous avons cette année.

«C’est évidemment une évolution de l’année dernière et cela s’est senti très fort et très bon lors des essais. Nous n’avons eu aucun problème et nous avons accumulé beaucoup de tours.

«Je pense que la principale différence que j’ai ressentie au cours des six dernières années est l’amélioration de la fiabilité. Il est assez difficile de voir des problèmes avec l’un des moteurs. Ce fut un travail impressionnant de la part de tout le monde. »

