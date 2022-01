Esteban Ocon loue l’état de santé actuel de la Formule 1

Esteban Ocon d’Alpine dit que le buzz autour de la Formule 1 en ce moment est fantastique, avec même ses amis qui n’étaient pas intéressés auparavant sont maintenant saisis.

La Formule 1 est sans aucun doute dans une période de boom à la suite d’une saison 2021 passionnante, une campagne qui s’est mérité l’étiquette d’être l’une des, sinon la meilleure, que la série ait produite.

L’intérêt des fans a explosé, Drive to Survive sur Netflix aidant à connecter le sport avec un public plus jeune, tandis que le président de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que deux milliards de personnes se sont connectées pour regarder l’action en piste tout au long de la saison 2021.

Il n’est donc pas surprenant que la Formule 1 cherche à profiter de l’intérêt croissant en se développant sur de nouveaux marchés ou en renforçant son implication dans les marchés existants.

Et voir la Formule 1 dans une position aussi forte est excitant pour Ocon.

« Je pense que la façon dont la Formule 1 s’est développée est fantastique », a-t-il déclaré, selon Motorsport-Total.com.

« Il y a des choses à essayer, les courses étaient intéressantes et il y a certainement des opportunités ces jours-ci.

« C’est juste fou jusqu’au dernier tour. Ce dernier tour [of 2021] résume bien toute la saison.

« Tout le monde parle de Formule 1. Mes amis n’étaient pas vraiment intéressés et sont maintenant pleinement impliqués. C’est bien. »

En 2021, les qualifications de sprint ont été introduites pour la première fois, qui ont vu une course de sprint de 100 km se dérouler le samedi pour établir la grille du grand prix à Silverstone, Monza et Interlagos.

Les qualifications traditionnelles ont ensuite eu lieu le vendredi, déterminant l’ordre de départ du sprint.

Trois week-ends de course sous ce format ont eu lieu en 2021, qui devrait passer à six pour 2022, et Ocon est tout à fait pour la «nouvelle excitation» créée par les qualifications de sprint.

« C’est juste cool d’essayer quelque chose comme ça et d’avoir une nouvelle excitation », a-t-il déclaré.

Un ajustement suggéré par Ocon serait la deuxième séance d’essais le samedi avant le sprint – il n’est pas le seul à avoir estimé que ces 60 minutes étaient une perte, les temps s’avérant souvent peu représentatifs.

« La deuxième séance d’essais avec tous les longs runs n’a peut-être pas beaucoup de sens », a-t-il noté.

La Formule 1 introduira de nouvelles réglementations pour la campagne 2022, dans le but de regrouper le peloton et de créer des courses plus proches avec des réglementations fortement révisées.

Mais Ocon a expliqué que la Formule 1 avait déjà réussi à rendre les résultats de la course moins prévisibles, Ocon lui-même rejoignant Daniel Ricciardo pour revendiquer une victoire en 2021.

Ocon a pris le drapeau à damier en Hongrie, tandis que Ricciardo a mené à domicile un doublé McLaren à Monza, avec des podiums également plus dispersés tout au long de la saison plutôt que accumulés par les deux premiers établis de Mercedes et Red Bull.

Charles Leclerc de Ferrari a également remporté la pole à deux reprises, tandis que Lando Norris a remporté la pole avec la McLaren au Grand Prix de Russie.

Au total, 12 pilotes de huit équipes différentes sont montés sur le podium en 2021, un paysage bien changé par rapport à il y a quelques années, lorsque Mercedes, Red Bull et Ferrari comptaient presque constamment sur les trois premières places.

« A cette époque, la sixième place était comme une victoire parce que vous n’avez jamais, jamais, eu l’opportunité d’être sur le podium ou d’être en tête », a expliqué Ocon.

« C’est fantastique et c’est exactement ce que nous voulons. Personne ne dirait qu’ils sont contre. Ce serait fou. »