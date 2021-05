Esteban Ocon loue l’impact des nouveaux ingénieurs

Esteban Ocon a parlé de l’impact positif que ses nouveaux ingénieurs de course et de performance ont eu sur lui cette saison.

Le Français a connu un excellent début de saison, surprenant beaucoup en étant le plus souvent plus fort que son coéquipier Fernando Alonso, le battant samedi et dimanche lors des quatre derniers week-ends de course.

C’est une forme bien meilleure que celle qu’il a affichée la saison dernière, lorsqu’il a été confortablement battu dans la bataille intra-équipe par Daniel Ricciardo.

Discutant d’une telle amélioration, Ocon a déclaré que c’était en grande partie dû à l’arrivée de nouveaux ingénieurs de course et de performance à Josh Peckett et Stuart Barlow, affirmant que le premier avait joué un “rôle massif”.

“J’ai aussi Stuart Barlow comme performance [engineer] et ils ont également formé ce duo à l’époque du Manoir », a-t-il déclaré. Motorsport.com.

« Nous travaillions un peu ensemble. Ils étaient du côté de Pascal Wehrlein à l’époque, mais ils se complètent.

«Nous formons une excellente équipe dans l’ensemble, qui est motivée, jeune et avide du même objectif que nous, qui est de performer, d’extraire et de faire de notre mieux avec ce que nous avons en main.

“Je suis très content de ce que nous construisons en ce moment car c’est ce que je voulais depuis longtemps.”

On s’est battu jusqu’au bout !! P9 est un bon résultat vu notre rythme ce week-end !

Heureux avec ça !

On continue de pousser ! #EO31 pic.twitter.com/UkgfLEujao – Esteban Ocon (@OconEsteban) 23 mai 2021

Cela étant dit, le Alpin l’homme ne croit pas que ces deux-là rejoignent son côté du garage est la seule raison de sa fortune améliorée.

Ses performances ont commencé à s’améliorer vers la fin de l’année dernière, et il dit qu’il a maintenu cet élan en 2021 et qu’il prépare également sa voiture beaucoup mieux.

“J’ai l’impression que nous réglons beaucoup mieux la voiture, et j’ai gagné énormément de performances avec cela”, a-t-il ajouté.

«Mais nous avons commencé à intégrer cela dans les derniers événements l’année dernière. Et j’ai aussi sur-qualifié Daniel à Abu Dhabi. Cela a donc commencé à aller dans le bon sens vers la fin de l’année avec le podium.

« Cela a commencé à être assez agréable vers la fin de l’année, mais nous avons continué cela pour l’hiver, et nous avons continué cela globalement en début d’année.

«Cela fonctionne bien pour le moment. Donc je me sens bien en ce moment. Je pense que nous extrayons près du maximum de la voiture chaque week-end. Et je veux continuer comme ça.

