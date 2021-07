Esteban Ocon n’a pas de réponses pour la sortie de l’Autriche au premier trimestre

in

Le pilote alpin Esteban Ocon a été éliminé en Q1 pour la deuxième course consécutive en Autriche – et ne sait pas comment cela s’est produit.

Après s’être qualifié 17e pour le Grand Prix de Styrie, sa fortune ne s’est pas améliorée pour la deuxième étape du tournoi double au Red Bull Ring – sa voiture devant prendre le départ du même endroit pour le Grand Prix d’Autriche dimanche.

Les voitures étaient incroyablement proches de Spielberg tout au long des qualifications et malgré un retard de seulement 0,802 seconde sur le temps de référence de Max Verstappen en Q1, il a été éliminé à la première haie samedi.

Mais le Français n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il n’a pas pu améliorer son rythme, estimant avoir réalisé un tour solide lors de son run de qualification.

« Le rythme ne s’est pas amélioré ce week-end. Malheureusement, nous sommes revenus exactement au même endroit », a déclaré Ocon après la séance.

« J’avais l’impression d’avoir fait un bon tour aujourd’hui. Je n’ai pas beaucoup de réponses aujourd’hui. Nous devons continuer à réfléchir et continuer à essayer de trouver des solutions.

“Mais pour le moment, tout ce que je peux faire, c’est essayer de me concentrer sur le meilleur travail que je puisse faire – essayer d’aider l’équipe à aller de l’avant.

« Et c’est ce que je vais faire – essayer de courir aussi fort que possible demain et essayer de reprendre quelques positions.

“Vu notre rythme, ce ne sera pas facile, mais nous allons pousser fort.

Son coéquipier chez Alpine, Fernando Alonso, était incandescent de rage à la radio de l’équipe après avoir été éliminé des qualifications. Après avoir atteint la Q2 et montré un rythme solide dans son A521 – même en tournant assez rapidement pour la P3 en Q1 – il a été gêné lors de son dernier run de vol en Q2, ce qui signifie qu’il entamera une modeste P14 autour du Red Bull Ring.

Verstappen a dominé tout au long des qualifications et a placé sa voiture en pole devant Lando Norris de McLaren, qui a obtenu son premier départ en première ligne en Formule 1 avec la force de son rythme en Q3.

Bien que ce fut une journée difficile pour Alpine, ils savent grâce à la voiture d’Alonso qu’ils ont le potentiel de percer dans les positions de pointage dimanche – et l’Espagnol pensait que sa voiture avait été assez rapide pour être sur la troisième rangée du grille en Autriche.

