Esteban Ocon ne se laisse pas distraire par les futures discussions sur la F1

Esteban Ocon cherchera à garder l’esprit libre pour se concentrer sur la conduite en confiant les discussions sur le contrat Alpine à son équipe de direction.

Le Français est actuellement dans la dernière année de son contrat avec Alpine, mais un bon début de saison qui a produit 12 points lors des cinq premiers tours, a mis Ocon en bonne position pour négocier de nouvelles conditions.

En fait, le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a déjà reconnu qu’Ocon faisait tout son possible pour lui faire proposer un nouvel accord, commente Ocon.

Mais tout cela sera laissé à son équipe de direction, permettant à Ocon de se concentrer sur la conduite.

“C’est toujours agréable d’avoir de bons mots de la part de votre patron d’équipe”, a déclaré Ocon à Autosport.

« Pour le moment, je me concentre uniquement sur le travail que j’ai à faire sur la piste, c’est-à-dire être performant dans la voiture, en extraire le maximum, en pensant à ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses.

« Tant que je le fais bien, j’espère que les choses iront bien pour moi. Nous verrons donc.

« Pour le moment, je me concentre plus sur la piste qu’autre chose, et je laisse mon côté management faire le travail sur [the contract]. “

Obtenez le nouveau look des produits Alpine via la boutique officielle de Formule 1

Des rumeurs circulent depuis l’année dernière selon lesquelles Alpine pourrait se tourner vers le compatriote d’Ocon Pierre Gasly pour 2022 et au-delà.

Mais Rossi a récemment déclaré que ce n’était pas le cas, précisant qu’il n’avait eu de discussions avec aucun autre pilote qu’Ocon et l’actuel coéquipier du Français Fernando Alonso.

“Nous ne cherchons aucun pilote pour l’année prochaine”, a déclaré Rossi à Motorsport.com.

«Parce que pour le moment, je considère évidemment Esteban, [and] Fernando est ici l’année prochaine avec nous.

« Donc, si nous voulons continuer sur notre lancée, nous le ferons. Pierre est évidemment un grand moteur de valeur, mais pour le moment, ce n’est pas dans les cartes, je dirais. »

C’est en fait Alonso qui se retrouve en tant que pilote alpin sous pression actuellement.

Le double champion du monde a fait son retour en Formule 1 cette saison, mais n’a pas encore terminé une course devant Ocon depuis son retour.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !