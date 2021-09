Esteban Ocon n’est pas d’accord avec les décisions des stewards à Monza

Esteban Ocon d’Alpine a estimé que les commissaires se sont trompés à Monza après qu’il a reçu une pénalité de cinq secondes et qu’il lui a été demandé de reprendre sa place.

Ce fut une ouverture mouvementée pour le Grand Prix d’Italie pour Ocon alors que lui et Sebastian Vettel ont pris contact à la chicane Della Roggia, alors qu’auparavant, on lui avait dit de rendre une position à Nicholas Latifi de Williams.

Aucune des deux décisions ne convenait à Ocon, qui a comparé sa bataille et celle de Vettel à celle de Lewis Hamilton et Charles Leclerc à cette même chicane en 2019 lorsque Hamilton a été expulsé de la piste par Leclerc, mais seul un avertissement a été émis.

“Je ne pense pas que cela reflète clairement le travail que nous avons accompli ce week-end”, a déclaré Ocon aux journalistes de son seul point après avoir terminé P10.

« Je pense que nous avons travaillé extrêmement dur lors d’un week-end difficile et nous avons perdu quelques incidents de course avec lesquels je ne suis pas d’accord pour une fois. Je ne suis pas d’accord avec les stewards et ce qui s’est passé.

« En course, j’ai écopé de cinq secondes de pénalité pour Seb. La même chose est arrivée à Lewis [Hamilton] et Charles [Leclerc] en 2019. La piste devient fondamentalement plus étroite et nous avons eu un petit contact mais aucun dommage entre les deux voitures.

“Donc, ces cinq secondes ont été assez coûteuses à la fin et j’ai également dû rendre la position à Nicholas [Latifi] au départ, ce qui ne me semble pas correct car je n’ai pas vraiment pris l’avantage sur celui-là.

« C’est donc une course mouvementée. Nous avons réussi à marquer des points avec les deux voitures. Nous en avons clairement extrait une bonne partie de la performance, donc c’est un peu frustrant mais nous reviendrons plus forts au prochain.

🏁 Drapeau à damier ! ??

P8 // Fernando

P10 // Esteban 🇮🇹 #GP italien 🇮🇹 pic.twitter.com/5SWv0dOyNN – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 12 septembre 2021

Fernando Alonso a mené Alpine à la maison avec une 8e place, un résultat qui a ravi le double champion du monde qui a estimé que Monza était une piste faible pour son équipe.

« Je suis content parce que c’était un week-end peu compétitif, nous étions un peu lents sur la grille », a expliqué Alonso.

“Nous nous sommes qualifiés 13e et 14e vendredi, c’était donc probablement notre potentiel ici, et même avec cela, nous avons quand même marqué des points avec les deux voitures – cela signifie seulement que nous avons exécuté une bonne course, une bonne stratégie, de bons arrêts aux stands, aucune erreur le long de la façon le week-end.

“Tellement heureux de livrer à nouveau le travail.”

