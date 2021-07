Esteban Ocon nie que le renouvellement du contrat soit à l’origine d’une baisse de forme

Esteban Ocon a déclaré que sa “motivation n’a pas changé” malgré une baisse de forme après la signature d’une prolongation de contrat de trois ans avec Alpine.

Les performances d’Ocon en début de saison ont été récompensées par l’obtention d’un nouveau contrat, annoncé à la mi-juin.

Depuis lors, cependant, il est à la traîne de son coéquipier d’Alpine Fernando Alonso et n’a pas été de bonne humeur dans les deux courses du Red Bull Ring – se qualifiant P17 les deux week-ends, terminant P13 dans le Grand Prix de Styrie et coupant son pneu avant droit sur tour 1 du Grand Prix d’Autriche, l’obligeant à l’abandon.

Malgré son manque de rythme lors des dernières courses coïncidant avec les semaines immédiates après avoir assuré son avenir à long terme en F1, Ocon a insisté sur le fait qu’il ne se repose pas sur ses lauriers.

“Ma motivation, si c’est ce que vous voulez dire, n’a pas changé”, a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com en Espagne. « Je suis très déterminé à bien faire et à faire de mon mieux pour l’équipe.

« Je travaille aussi dur qu’au début de la saison, je vais à l’usine aussi dur qu’avant de signer le contrat. Cela n’a rien à voir avec les performances que nous avons en ce moment.

“Il reste encore quelques jours pour y réfléchir, pour réfléchir à ce qu’on peut faire [to improve]. Et oui, il est temps de réinitialiser dès que possible, car évidemment le déficit et les performances que nous avions n’étaient pas assez bons ce week-end et le week-end dernier [in Austria]. “

Ocon a lui-même admis qu’il avait du mal à voir où il perdait actuellement contre son coéquipier double champion du monde, après avoir été à sept dixièmes d’Alonso lors des qualifications en Autriche – un écart accru par la brièveté du tour au Red Arène de taureau.

Malgré cela, il espère pouvoir récupérer et réinitialiser sa saison du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain.

“Nous voyons certaines choses, et nous constatons un certain déficit, mais il est difficile de déterminer ce que c’est exactement”, a-t-il déclaré.

« Nous allons repartir de zéro à Silverstone, changer autant de pièces que possible sur la voiture et, espérons-le, revenir beaucoup plus forts.

« Être définitivement un deuxième plus lent dans le premier relais [of qualifying] par rapport à Fernando, c’est trop. Il y a certainement quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et que nous devons comprendre.

