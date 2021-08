Esteban Ocon : Pas de favoritisme entre pilotes chez Alpine

Esteban Ocon affirme que les deux pilotes sont traités sur un pied d’égalité chez Alpine, sans aucun signe que l’équipe privilégie le retour de Fernando Alonso par rapport à lui-même.

Le pilote français est devenu le 111e vainqueur de Grand Prix différent de l’histoire de la Formule 1 après avoir remporté la victoire en Hongrie, ce qui lui a permis d’avoir un point d’avance sur son estimé coéquipier dans le championnat des pilotes.

Il ne serait donc pas totalement inattendu que l’équipe favorise inconsciemment l’expérience d’Alonso dans le développement de la voiture, mais Ocon dit que ce n’est pas le cas.

“Je ne pense pas qu’un côté du garage soit préféré à l’autre”, a déclaré Ocon, cité par Auto Motor und Sport. « L’équipe me fait confiance, même dans les moments difficiles. Je vous en suis très reconnaissant.

« Je ne vois aucune différence depuis le début de la saison. Les ingénieurs m’écoutent. Ce n’est pas comme si les retours de Fernando et les miens étaient complètement opposés, et l’un veut quelque chose de complètement différent de la voiture que l’autre.

« Si tel était le cas, l’équipe construirait deux parties. C’est la philosophie.

Ocon a d’abord eu raison d’Alonso lors des premières courses de la saison, mais l’Espagnol s’est depuis lors réconcilié avec le Français, le surpassant à plusieurs reprises avant la Hongrie.

Mais avec les références et la vitesse absolue du double champion du monde, le joueur de 24 ans a déclaré qu’il serait « stupide » de ne pas prendre note de l’approche de son coéquipier.

“[Alonso] n’était pas content de la direction assistée au début. C’est à ce moment-là qu’il a essayé différentes versions », a expliqué Ocon.

« Il a une telle richesse d’expérience. Ce serait stupide de ma part de l’ignorer. J’ai essayé des choses qu’il avait changées. Certaines choses m’ont aidé, d’autres non.

Podiums #F1 2021 à ce jour 🏆 8 – Lewis Hamilton, Max Verstappen

6 – Valtteri Bottas

3 – Lando Norris

2 – Sergio Perez, Carlos Sainz

1 – Pierre Gasly, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sebastian Vettel La moitié des pilotes sur la grille sont montés au moins une fois sur le podium 👏 pic.twitter.com/idLdof2QOu – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 août 2021

Après avoir été pilote junior chez Mercedes, Ocon a pris la décision de quitter cette configuration et de devenir pilote Renault la saison dernière, avec une opportunité de prendre un siège Mercedes non disponible.

En plus d’être absent du sport pendant un an, il aurait été facile pour Ocon d’abandonner ses aspirations – mais il a gardé la foi et a maintenant été récompensé en rejoignant le club sélect des vainqueurs de course de Formule 1.

“Quand les choses tournent mal, bien sûr, vous vous remettez en question”, a déclaré Ocon. « Mais s’il y a une chose que j’ai apprise dans ma carrière, c’est qu’il faut toujours se faire confiance.

« J’ai essayé différentes trajectoires, joué avec les freins, mais le temps au tour n’aurait tout simplement pas été au rendez-vous. Quelque chose devait ne pas aller.

« Dans des moments comme celui-là, il faut travailler en équipe, retourner chaque pierre et trouver des solutions. Ce fut un grand soulagement de reconnaître à nouveau ma vieille voiture à Silverstone.