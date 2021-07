Esteban Ocon peine à comprendre le déficit de Fernando Alonso

Esteban Ocon dit que l’écart entre lui et Fernando Alonso a été « trop grand », mais il a du mal à en comprendre la raison.

À la grande surprise de beaucoup, le Français a eu le dessus sur son coéquipier Alpine en début de saison, tant en qualifications qu’en courses.

Telles étaient ses performances, il s’est vu confier un nouveau contrat à long terme par Alpine.

Sa forme a changé ces derniers temps cependant, avec Alonso confortablement le meilleur des deux tout au long du week-end de course dans chacune des quatre dernières manches.

L’Espagnol a atteint la Q3 dans trois d’entre eux et a terminé dans les 10 premiers points dans chacun, tandis qu’Ocon n’a réussi ni l’un ni l’autre.

Il a certes eu de la malchance et de la fiabilité, mais cela a néanmoins été un énorme revirement, et il ne sait pas exactement pourquoi cela s’est produit.

“Nous voyons quelques choses et nous constatons un certain déficit, mais il est difficile de mettre le doigt sur ce que c’est exactement”, a-t-il déclaré. La course.

« De plus, nous ne voulons pas donner d’informations [to others] sur ce que cela pourrait être. Mais nous allons repartir de zéro à Silverstone, changer autant de pièces que possible sur la voiture et, espérons-le, revenir beaucoup plus fort.

« Pour être une seconde plus lent sur la première manche par rapport à Fernando, la différence est trop grande. Il y a donc définitivement quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et que nous devons comprendre. »

La baisse de forme d’Ocon a coïncidé avec les améliorations apportées à son Alpine au Grand Prix d’Azerbaïdjan, et il ne pense pas que ce soit une coïncidence.

Il n’est pas très satisfait de sa machine pour le moment et espère que des changements seront apportés pour les prochains tours. Combien exactement ? Plus on est de fous, dit-il.

“Je ne sais pas, le maximum possible serait le bienvenu”, a-t-il ajouté.

« Je vais discuter avec l’équipe et voir ce qu’il est possible de faire le plus. Plus nous pouvons changer de choses, mieux ce serait parce qu’alors c’est un doute de moins.

« C’est ce que nous allons découvrir avec les discussions avec les gars. Nous discutons déjà de la modification de certaines pièces pour simplement redémarrer à neuf.

“Évidemment, le déficit de performance que nous avions n’était pas assez bon ce week-end et le week-end dernier.”

