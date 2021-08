Esteban Ocon : Plus facile à combattre devant qu’au milieu de terrain

in

Esteban Ocon a trouvé le combat en tête du peloton en Hongrie plus facile que le milieu de terrain dans lequel il est habituellement impliqué.

Le Alpin pilote a peut-être réussi le plus gros choc de la saison à Budapest, remportant la victoire après que les premiers se soient tous retrouvés à l’arrière du peloton ou hors de la course dès le début.

Il a mené la grande majorité de la course avec l’Aston Martin de Sebastian vettel juste derrière lui tout au long, mais il a réussi à retenir l’Allemand pour remporter sa première victoire depuis la saison DTM 2016.

Bien qu’il n’ait pas combattu à l’avant depuis si longtemps, il a estimé que c’était plus facile que d’être au milieu de terrain.

“Non, je ne me sentais pas rouillé”, a-t-il déclaré après la course lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu du mal à mener une course étant donné depuis combien de temps il ne l’avait pas fait.

“Et je suis désolé de décevoir, mais c’est plus facile de combattre à l’avant comme nous l’avons fait maintenant, de gérer les adversaires qui sont derrière, que de combattre au milieu de terrain comme nous le faisons. [usually].

« C’est beaucoup plus difficile. Donc tout le temps en Formule 1, j’ai eu un assez bon entraînement. Le combat au milieu de terrain est beaucoup plus dur que ce qui se passe à l’avant.

« C’était difficile avec Seb qui mettait beaucoup de pression. Il m’a donné du fil à retordre, mais quand tu es devant, tu as l’air pur, c’est toi qui dicte le rythme sur une telle piste.

Je ne sais pas quoi écrire, je suis à court de mots, nous venons de gagner le Grand Prix de Hongrie @f1 je me souviendrai toujours de ce moment !!🔥

Merci à @AlpineF1Team sans eux je n’y serais pas arrivé, et quel entraînement par la légende lui-même @alo_oficial il en fait aussi partie 🔥 #P1 pic.twitter.com/PpbyTOD4oL – Esteban Ocon (@OconEsteban) 1er août 2021

Il a pris la tête de la course peu de temps après le redémarrage lorsque Hamilton s’est arrêté pour les pneus secs un tour plus tard que tout le monde et est ainsi tombé à l’arrière de la grille.

Le Français admet que lorsqu’il a vu l’homme de Mercedes rester à l’extérieur pendant qu’il s’arrêtait, il craignait que ce ne soit une mauvaise décision et a déclaré que son propre équipage était une grande partie de la raison pour laquelle il avait gagné.

“Lewis ne prend normalement pas de mauvaises décisions”, a-t-il ajouté.

« Je ne l’ai jamais vu prendre une mauvaise décision, donc boxer quand on est P2 sur la route, c’est un peu navrant au début. Mais je suis content que nous l’ayons fait parce que nous étions très loin.

« Les gars ont également fait un excellent arrêt au stand. Sebastian a eu un arrêt lent, c’est probablement ce qui a fait la différence, car ils nous auraient probablement sapés là-dessus. Alors oui, les gars dans le garage à nouveau, le meilleur travail par eux.