Esteban Ocon révèle une “perte de pression de suralimentation” derrière Bakou DNF

Esteban Ocon a déclaré qu’il ne pouvait pas “faire une pause ici” après qu’une perte de pression de suralimentation a fait de lui une retraite anticipée au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après un récent regain de forme pour Alpine, Ocon a dû faire face à une tâche un peu plus difficile alors qu’il s’alignait pour la course de Bakou en P12.

Mais l’après-midi d’Ocon n’a duré qu’un tour avant qu’il ne retourne aux stands, où les mécaniciens d’Alpine ont ramené son A521 dans le garage.

Et s’adressant aux médias, Ocon a déclaré qu’une “perte de pression de suralimentation” avait forcé sa retraite, ce qui en faisait des abandons consécutifs pour Ocon à Bakou.

“Je ne semble pas prendre de pause ici, c’est très délicat”, a-t-il déclaré aux journalistes de retour dans l’enclos de la télévision.

« Nous avons eu une perte de pression de suralimentation, nous avons donc dû abandonner la voiture malheureusement. Ce n’était pas notre week-end, c’est clair.

« Nous allons donc tourner la page et nous concentrer sur le prochain, le Grand Prix de France que j’attends vraiment avec impatience.

« Je pense que ce sera génial pour moi et pour l’équipe d’y retourner. Cela fait longtemps, donc j’ai hâte de revoir aussi des gens. J’espère qu’il y aura des fans autour, donc ce sera génial.

Les qualifications de Bakou ont marqué la première fois qu’Ocon n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 depuis la première manche de la saison 2021 à Bahreïn.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cette baisse de performance était spécifique à la piste, Ocon a affirmé que son rythme était en fait assez fort pour la Q3, tandis que dans la course, il a sauté les deux McLaren au départ.

« Je pense que le rythme était bon pour le top 10. Les qualifications ne se sont pas déroulées dans notre sens mais nous avions le rythme pour le top 10, comme je l’ai dit », a-t-il déclaré.

« Nous avons pris un bon départ, nous sommes passés devant les deux McLaren. Je me battais là-bas, je faisais ma course et ça se passait bien, donc c’est dommage. Mais comme je l’ai dit, nous tournons la page et nous nous concentrons sur la suivante.

