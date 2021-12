Esteban Ocon salue d’énormes progrès alpins avec une voiture pire dans la saison 2021 de Formule 1

Esteban Ocon dit que le challenger alpin 2021 était un pas en arrière par rapport à 2020, mais en tant qu’équipe, des gains majeurs ont été réalisés.

Le nom Alpine est entré en Formule 1 pour la première fois en 2021 à la suite d’un changement de marque de l’équipe d’usine Renault qui les a vus se transformer en Alpine.

En 2020, l’équipe s’était battue avec McLaren et Racing Point pour être reconnue comme « la meilleure des autres » dans le championnat des constructeurs, mais pour 2021, c’était McLaren et Ferrari qui se sont battus pour cet honneur avec Alpine derrière et ont repoussé AlphaTauri pour sécuriser P5.

De leur point de vue, Alpine a cependant été en mesure de tirer le meilleur parti de son package, ne marquant des points que deux fois au cours de la saison.

C’était un package qu’Ocon estimait ne pas être à la hauteur de ce qu’ils avaient l’année dernière, mais en tant qu’équipe, Alpine a pu faire d’énormes progrès « sur le plan opérationnel » – que le pilote français a hâte d’égaler avec de solides performances de voiture à l’avenir.

« Je pense [we made] d’énormes progrès – tout ce que nous avons fait à l’intérieur sur le plan opérationnel, prendre des décisions stratégiques, prendre soin des pneus, prendre soin de la voiture elle-même et en tirer le meilleur parti », a déclaré Ocon, cité par MotorsportWeek.com.

« Cela a été un énorme progrès et je suis très heureux que nous ayons fait cela cette année. Bien sûr, nous avons obtenu deux podiums, presque trois cette saison pour l’équipe avec une voiture qui n’a pas été aussi performante que l’an dernier. Je pense que nous n’avions pas un aussi bon paquet.

«Nous avons quand même réussi à surmonter ces problèmes, à les maîtriser et à obtenir des résultats très décents. Nous voulons continuer et une fois que nous aurons le rythme, nous serons assez dangereux.

Quant au point culminant d’Ocon de la saison 2021, il n’y aurait toujours qu’un seul choix.

Comme prévu, il a choisi le Grand Prix de Hongrie, théâtre de la première victoire d’Ocon en Formule 1, aidé par une masterclass défensive de son coéquipier Fernando Alonso qui a considérablement retardé la progression de Lewis Hamilton dans la commande.

« [The highlight of the year] était bien sûr la victoire à Budapest », a déclaré Ocon.

« Au moment où je suis monté sur la voiture et j’ai vu les supporters, les fans dans la tribune acclamer pour ce moment… je pense que c’est méga.

« C’est pour cela que nous vivons, c’est pourquoi nous nous efforçons d’obtenir de bons résultats. »