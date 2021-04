Esteban Ocon satisfait des points après l’impressionnant week-end d’Imola

Esteban Ocon a déclaré que son arrivée aux points à Imola était une «bonne récompense» pour Alpine, après un week-end d’ouverture difficile de la saison pour l’équipe à Bahreïn.

Le week-end du Français au Grand Prix d’Émilie-Romagne a démarré de manière peu propice, lorsque l’ancien coéquipier Sergio Perez est entré en collision avec son A521 en FP1 vendredi – ce que le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a carrément blâmé avec son propre pilote.

Après ce point, cependant, il semblait avoir la mesure de son coéquipier double champion du monde Fernando Alonso pour le reste du week-end.

Il a surpassé l’illustre Espagnol et a réussi à le retenir dans les conditions changeantes à Imola, terminant une P10 honorable sur la route avant que la pénalité de Kimi Raikkonen ne le fasse passer à la neuvième place, obtenant ses premiers points de la saison à bord dans le processus. .

Ce résultat sera le bienvenu pour Ocon car, des pilotes comme Pierre Gasly étant évoqué comme candidat possible pour devenir pilote alpin en 2022, le moment est venu pour le joueur de 24 ans de se battre contre Alonso s’il l’est. pour garder sa place dans le sport au-delà de cette saison.

Quelle course folle c’était, très heureux de marquer le premier point de la saison pour @ AlpineF1Team! 😊 # EO31 pic.twitter.com/HmHJ8Xo1Eq – Esteban Ocon (@OconEsteban) 18 avril 2021

“C’est bien d’avoir un point, définitivement”, a déclaré Ocon à Formula1.com après la course. «C’est une bonne récompense pour tout le monde. Cela n’a pas été une course simple, autant que le reste du week-end.

«Je pense que nous avons potentiellement eu plus d’opportunités que cela – P7, P8, nous aurions probablement pu être dans ce groupe, alors nous allons pousser pour marquer ces points dans les prochaines courses.

«Je pense que dans le sec, [the car] fonctionnait plutôt bien – c’est pourquoi j’ai dit que les opportunités pour P7 ou P8 étaient définitivement là aujourd’hui.

«Si c’était une course simple sur le sec, ça aurait été une autre histoire, mais ce n’est pas là où nous nous sommes retrouvés aujourd’hui, nous devons donc continuer à travailler.»

La course a été signalée au drapeau rouge après que George Russell et Valtteri Bottas ont explosé en direction de Tamburello, ce qui en fait un sprint raccourci après le redémarrage – ce que Ocon a apprécié dimanche.

«Ce fut une course longue, physique et à plat jusqu’à la fin après le redémarrage», a-t-il ajouté via Alpine. «J’ai eu des combats amusants là-bas, surtout avec Fernando. Maintenant, nous attendons avec impatience le prochain week-end de course. »

