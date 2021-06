Esteban Ocon signe un nouveau contrat de trois ans avec Alpine

in

Alpine a annoncé qu’Esteban Ocon avait signé un nouveau contrat de trois ans avec l’équipe, confirmant qu’il resterait au moins jusqu’à la fin de 2024.

Le contrat actuel du Français devait expirer fin 2021, et avant le début de cette saison, beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit remplacé par Pierre Gasly compte tenu de son année 2020 peu spectaculaire.

Cependant, il a été bien meilleur lors de sa deuxième saison avec l’équipe, prenant souvent le dessus sur son coéquipier Fernando Alonso lors des six premiers tours.

Suite à ces performances, le PDG d’Alpine Laurent Rossi a déclaré que les discussions avaient déjà commencé concernant un renouvellement de contrat et qu’elles sont maintenant confirmées.

“Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est un sentiment fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine”, a déclaré Ocon.

« Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’équipe et j’ai l’intention de continuer ce voyage à l’avenir.

De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble et en poursuivant l’histoire.

Je repense souvent au Grand Prix de Sakhir l’année dernière avec le podium, et cela me motive à créer des souvenirs plus spéciaux comme celui-là.

J’ai vraiment hâte au prochain chapitre mais, pour l’instant, nous sommes très concentrés sur cette saison et prenons chaque course comme elle vient.

Avec l’autre pilote Alpine, Alonso, qui fête ses 40 ans cette année et qui est presque certain de prendre sa retraite avant l’expiration du nouveau contrat d’Ocon, le Français est susceptible de devenir le leader de l’équipe à l’avenir.

Le PDG Rossi dit que l’objectif est que le pilote apporte le succès à l’équipe à long terme.

“Malgré son jeune âge, il est très expérimenté en Formule 1 et il est sur une trajectoire positive à la fois en termes de maturité et de capacité au volant”, a-t-il déclaré.

« Il est un atout important pour nous maintenant, et aussi pour l’avenir alors que nous relevons le défi de la nouvelle réglementation. Nous avons toute confiance en Esteban pour aider l’équipe et la marque à passer au niveau supérieur et à atteindre ses objectifs à long terme.

« Esteban est un atout pour nous au-delà de la F1 car il est profondément impliqué dans le projet mondial Alpine. De par sa personnalité et ses valeurs, Esteban est naturellement un parfait ambassadeur d’Alpine.

“Pour l’instant, nous sommes impatients de poursuivre la campagne 2021 sur notre Grand Prix national en France et de faire le meilleur travail possible à chaque week-end de course restant.”

