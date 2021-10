Esteban Ocon veut accrocher un pneu turc qui marque des points sur le mur de l’usine Alpine

Terminant le GP de Turquie sans faire un seul arrêt au stand, Esteban Ocon veut accrocher son pneu avant droit à pointage « au mur » dans l’usine Alpine.

Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous deux tenté de terminer la course d’Istanbul sans s’arrêter, Ocon a été le seul pilote à réussir.

Et il l’a fait avec une P10 avec un score de points.

Lors de son dernier tour de course de 58 tours sur des intermédiaires tellement usés qu’ils étaient des pneus slicks, il était clair qu’en plus de n’avoir aucune bande de roulement, il manquait également un énorme morceau au Pirelli avant droit d’Ocon.

Le pneu et le pilote ont tenu bon pour battre un record de 24 ans, le Français le premier pilote depuis Mika Salo au Grand Prix de Monaco 1997 à disputer une course, une course qui n’a pas comporté d’arrêt au drapeau rouge, sans faire un arrêt au stand.

« Je ne sais pas quand est la dernière fois que personne n’a fait un arrêt au stand », a déclaré Ocon. « C’est un risque aujourd’hui que nous avons pris.

«Cela a payé à la fin parce que nous avons marqué un point.

« Il n’a pas l’air bien au final, ce pneu… Je pense que nous allons l’accrocher au mur dans l’usine.

« C’est bien parce que, comme je l’ai dit, cela a payé. »

Esteban Ocon a été le seul pilote à faire toute la course sans s’arrêter, mais il ne se serait probablement pas beaucoup éloigné de son apparence 🧐#TurkishGP 🇹🇷 #F1 (📸 @OconEsteban) pic.twitter.com/B9Tf0bt4T3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

« Il y a eu beaucoup de discussions, mais dans ma tête, il était assez clair que nous devions essayer d’en tirer quelque chose.

« L’année dernière, j’ai eu l’incident dans le premier tour, et à partir de là, j’ai également roulé sur des intermédiaires pendant toute la course.

« Alors j’ai pensé que si l’année dernière était le cas, peut-être que cette année nous pourrions faire la même chose, et cette année nous avons fait un tour de plus, donc c’était bien. »

Ocon, cependant, concède que c’était une bonne chose que la course n’ait duré que 58 tours et il estime qu’il aurait subi une crevaison.

« C’était difficile à la fin, quelques virages de plus, j’aurais perdu ce point », a-t-il déclaré.

« C’est bien d’avoir une récompense à la fin, je suis assez content d’avoir ce point pour tout le monde.

« Un tour de plus, je pense que nous aurions crevé. C’était un pari risqué. Nous l’avons fait fonctionner.

Ocon est à 46 points pour la saison, ce qui le place P11 sur le journal du championnat des pilotes.