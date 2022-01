Esteban Ocon « veut s’impliquer » dans le combat Lewis contre Max

Esteban Ocon dit qu’il veut s’impliquer dans les batailles entre Lewis Hamilton et Max Verstappen cette saison.

La campagne 2021 a présenté l’un des combats pour le titre les plus spectaculaires que la Formule 1 ait jamais vus avec Verstappen et Hamilton faisant roue à roue un grand nombre de fois tout au long de l’année.

Le Néerlandais s’est finalement imposé, s’assurant le titre en dépassant le pilote Mercedes dans le dernier tour de la finale à Abu Dhabi où les deux sont entrés à égalité de points.

On ne sait pas très bien s’ils seront à nouveau les deux prétendants au titre en 2022, car les changements réglementaires généralisés pourraient bouleverser l’ordre hiérarchique, et Ocon rêve de se joindre lui-même à la bataille.

« Quand vous voyez ces combats entre Lewis et Max, vous voulez vous impliquer. Je ne vais pas mentir », le Alpin a déclaré le pilote selon la branche néerlandaise de Motorsport.com.

« Ce serait fantastique de pouvoir se battre pour des victoires et des podiums tout le temps. Espérons que la Formule 1 suivra cette voie et avec les nouvelles réglementations, cela semble être un rêve. Espérons que cela deviendra une réalité.

« Je travaille très dur. Fernando [Alonso] et je ne prends pas beaucoup de vacances. L’objectif est de passer le plus de temps possible dans l’usine.

Bien que lui et son équipe n’aient pas été en mesure de se joindre au combat au front de manière régulière, Ocon et ses collègues ont réussi à le faire occasionnellement au cours d’une saison largement positive pour eux.

Le Français a remporté sa première victoire en F1 en Hongrie et a raté de peu un podium en Arabie saoudite alors qu’il Alonso a terminé dans le top trois au Qatar.

Il est satisfait de la façon dont les choses se sont passées pour lui personnellement et pour l’équipe dans son ensemble, et aime le fait qu’ils soient ouverts les uns avec les autres.

« Je veux l’amener à un niveau encore plus élevé l’année prochaine », a-t-il ajouté.

« Je suis content de la façon dont nous avons terminé la saison. Nous avons bien roulé, avons eu de bonnes conversations et avons continué à m’améliorer en tant que sportif. En tant qu’athlète, je recherche cela.

«En tant qu’équipe, nous sommes honnêtes les uns envers les autres. Si les gars pensent que je suis Si je dois faire quelque chose de mieux, j’aimerais l’entendre. Ils ne devraient pas hésiter à ce sujet, car c’est exactement pourquoi je peux franchir une nouvelle étape. Ce sont les petits détails.