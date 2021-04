Esteban Ocon voit des signes encourageants à Alpine après Imola

Esteban Ocon a mené à la maison un doublé de points pour Alpine à Imola, et il voit des signes encourageants pour la progression de l’équipe.

Avec l’arrivée de Fernando Alonso, Ocon était sous pression dès le début de 2021 alors qu’il cherchait à obtenir un contrat pour 2022 et au-delà, que ce soit chez Alpine ou ailleurs.

Et le Grand Prix d’Émilie-Romagne aura été un véritable regain de confiance pour le Français. Il a surqualifié son coéquipier double champion du monde, avant de franchir la ligne le jour de course P9 devant Alonso en P10, tous deux promus dans les points suite à une pénalité pour Kimi Raikkonen.

Alpine a apporté une mise à niveau aérodynamique avec eux à Imola et, en général, l’équipe était satisfaite des résultats.

Mais maintenant, Ocon veut créer un élan et contester à nouveau des points lors du prochain Grand Prix du Portugal.

«Je pense que nous avons notre place dans le top 10, c’est clair aujourd’hui», a-t-il déclaré après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, cité par ..net.

«Aujourd’hui n’a pas été une course simple comme cela a été le reste du week-end. Je pense que nous avions le potentiel d’être potentiellement P7, P8, que le rythme sec était en fait assez solide.

«Nous avons été plus rapides que le Sauber [Alfa Romeo]. Nous ne sommes pas exactement là où nous voulons être, mais nous avons fait un pas ce week-end avec les améliorations que nous avons eues et nous nous sommes sentis bien dans la voiture en la conduisant pour moi et Fernando et, oui, nous voulons marquer plus de points dans le prochaine course.

Alonso était bien conscient de sa performance sous-standard à Imola, un lieu où il a remporté la victoire en 2005 avec Renault.

Mais, il a souligné que c’est un énorme défi pour lui de se remettre à niveau puisque les tests de pré-saison 2021 n’ont duré que trois jours.

«Je me sentais beaucoup mieux au 63e tour qu’au premier tour, grâce à toutes les expériences que vous avez vécues en course. Mais je n’ai pas bien performé », a-t-il admis aux médias après la course.

«Il faut comprendre que quand on va jouer un match de tennis à Roland Garros ou à Wimbledon, on s’entraîne un peu sur cette surface, on s’adapte aux choses… en Formule 1 on a passé trois jours à Bahreïn, un jour et demi pour chaque pilote et ensuite vous entrez dans le championnat du monde.

«C’est comme se préparer pour les Jeux olympiques sans aucune forme d’entraînement, c’est ce que nous faisons.

«Maintenant, nous avons une frénésie de course dans les semaines à venir et ils seront utiles pour continuer à nous améliorer et à continuer de nous adapter du mieux possible.»

