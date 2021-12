Esteban Ocon se prépare à un défi physique extrême alors que les pilotes s’attaquent à un circuit urbain «fou» à Djeddah, en Arabie saoudite.

Même si la piste de la corniche de Djeddah compte 27 virages, la vitesse moyenne devrait être d’environ 160 mph sur un circuit qui sera à plein régime sur 79%.

Toutes les caractéristiques sont réunies pour transformer la piste de fortune en circuit urbain le plus rapide du monde et Ocon se prépare à un entraînement « très physique » en cette fin de saison 2021.

« La préparation est la clé pour prendre le rythme dans de nouveaux endroits », a déclaré Ocon, en avant-première du prochain Grand Prix d’Arabie saoudite.

« Les gars ont travaillé dur pour faire des simulations et tout comprendre le mieux possible, et nous avons passé une bonne journée sur le simulateur pour nous familiariser avec le circuit afin que nous n’ayons aucune surprise lorsque nous y arriverons cette semaine.

« J’aime ce genre de morceaux fous comme Bakou par exemple. Il pousse tout à la limite, et je pense que ce sera amusant.

« Le circuit semble assez exigeant car c’est une piste de rue rapide avec des murs fermés tout le temps.

« C’est une vitesse extrêmement élevée avec beaucoup de chicanes et de virages rapides les uns après les autres avec peu de place pour se reposer.

« Avec autant de virages, cela représente un défi pour les ingénieurs de trouver la meilleure façon de configurer la voiture avec autant de demandes.

« C’est aussi un long tour, donc je pense que ça va être très physique pour nous, et il est important que nous restions concentrés pendant la course. »

Ocon se rendra en Arabie saoudite plein de confiance après avoir joué son rôle dans la défense de ses rivaux et aidé son coéquipier d’Alpine Fernando Alonso à remporter son premier podium en Formule 1 depuis son retour dans le sport.

Le Français cherchera à ajouter à ses 60 points accumulés jusqu’à présent cette saison, ce total le plaçant actuellement P11 au classement général du Championnat du monde des pilotes.