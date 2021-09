Estée Lauder présente une collection de parfums de luxe – WWD

L’un des joueurs les plus estimés de la beauté regarde l’une de ses catégories les plus anciennes avec de nouveaux yeux.

Estée Lauder présente une collection de parfums de luxe composée de huit unités de stockage. Surnommée simplement la collection de parfums de luxe Estée Lauder, c’est la première fois que la marque s’aventure au-dessus des prix de prestige dans la stratosphère de luxe des parfums, avec des prix allant de 95 $ à 190 $ pour 40 millilitres et 100 millilitres, respectivement.

La marque est optimiste quant à l’introduction du pilier, étant donné que les huit références répondent à une myriade de tendances olfactives pour son consommateur mondial en constante évolution.

Au début de la marque, le parfum faisait partie intégrante de l’assortiment de la marque – son premier lancement de parfum était Youth Dew en 1953 – et l’organisation espère tirer profit de l’intérêt ravivé des consommateurs pour la catégorie.

Stéphane de La Faverie, président du groupe Estée Lauder Cos., a cité « l’accélération du luxe, de la parfumerie dans son ensemble » comme impulsion du lancement.

« On assiste à ce que je pourrais appeler une inversion de la pyramide, avec une accélération rapide, rapide des parfums de luxe et de niche. Alors que le prestige est toujours la catégorie la plus importante, celle qui a le plus de croissance est certainement le luxe », a-t-il déclaré.

« Cela fait partie de l’ADN de la marque depuis de très nombreuses années, et je vois cette collection de luxe comme une évolution naturelle pour nous », a-t-il ajouté.

Bien que de La Faverie n’ait pas souhaité commenter les ventes, des sources du secteur estiment que les ventes mondiales de la collection pour la première année ont atteint 80 millions de dollars au détail.

Les marques de beauté de Tom Ford à Chanel ont parié sur des collections de parfums dans le passé, et de La Faverie est convaincu que la technologie – et les préférences olfactives – derrière la collection la prépareront au succès.

“Avec les parfums de collection, ils nous permettent de cibler différents consommateurs dans différents endroits du monde”, a-t-il déclaré. « Cela nous permet de cibler vraiment plus profondément le consommateur chinois, le consommateur américain, le consommateur européen, etc.

La marque introduit également une technologie exclusive, connue sous le nom de ScentCapture Fragrance Extenders, qui prétend donner à chacun des parfums une tenue de 12 heures. “Cela va au-delà d’autres points de différenciation, et je suis convaincu que cela va résonner partout”, a déclaré de La Faverie.

De plus, la marque a mené des études neurosensorielles tierces aux États-Unis sur les effets émotionnels de chaque parfum. Selon une déclaration de la marque, les parfums peuvent évoquer des sentiments de « positivité et de joie » ou de « calme et bonheur ».

« Pour chacun des parfums, nous avons pu démontrer, grâce à des tests neurosensoriels indépendants, quel sera le bénéfice lorsque vous l’obtiendrez », a déclaré de La Faverie.

« Quand vous pensez aux deux choses – la durabilité et l’émotion, vous mettez le meilleur de ces deux [technologies] en un seul, ça va être unique et va résonner de la Chine à l’Europe », a-t-il poursuivi.

En parlant d’émotion, de La Faverie a déclaré que les implications stratégiques du lancement comprenaient la connexion avec les consommateurs en dehors des catégories tactiles et axées sur les ingrédients comme les soins de la peau et le maquillage.

“Aller dans les parfums nous permet d’avoir un territoire émotionnel qui est essentiel pour la marque”, a-t-il déclaré. « Cela nous aide vraiment à nous connecter avec l’émotion du consommateur. Cela renforcera le positionnement de notre portefeuille et la force du portefeuille de luxe pour l’entreprise, et c’est vraiment une clé critique. »

Toujours soucieux de la distribution, les parfums ne seront disponibles que “dans une fraction de l’endroit où se trouve la marque Estée Lauder”, a déclaré de La Faverie, bien qu’il vise à créer des expériences tactiles numériques.

« Les consommateurs passent plus de temps en ligne que jamais auparavant, ils veulent apprendre et ils veulent raconter des histoires », a-t-il déclaré. « Dans notre cas, nous créons de nouvelles façons d’interagir avec le consommateur grâce à la technologie — ce n’est pas la technologie pour la technologie, mais pour vraiment exploiter l’expérience du consommateur. »

Dans des magasins physiques, Lauder intègre l’intelligence artificielle pour capturer les émotions des acheteurs lorsqu’ils sentent les parfums. “Selon votre réaction, il peut dire” cela pourrait mieux vous convenir en fonction de votre humeur du moment “”, a expliqué de La Faverie. « En ligne nous permet, avec la brique et le mortier, de nous connecter avec le consommateur d’une manière très différente que jamais auparavant. »

