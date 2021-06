Ester Exposito prend la défense d’Alex Speitzer

L’actrice de Quelqu’un doit mourir n’a pas précisé s’ils étaient encore en couple ou non, cependant, elle a assuré que l’acteur mexicain méritait le meilleur “et je l’apprécierai et l’admirerai toujours, qu’il soit ou non mon partenaire. “

Alex Speitzer et Ester Exposito (Instagram)

Dans la story Instagram suivante, Ester il a lancé un message très court mais percutant : « Plus de respect et de ‘professionnalisme’ ».

Jusqu’au moment, Alex Speitzer Il n’a pas non plus précisé s’il avait terminé sa parade nuptiale avec Ester Exposito il n’a pas non plus commenté ce qui a été publié cette semaine. En fait, dans son dernier post Instagram, il s’est vanté de ses retrouvailles avec Erik Elias, Manolo Caro Oui Roberta Lobeira, en charge de l’art de La casa de las flores.