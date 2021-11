Estevez nie que le mandat de se faire vacciner ait conduit à son départ de la série

L’acteur a partagé une longue déclaration avec Deadline pour expliquer pourquoi il n’est plus dans la deuxième saison de la série « The Mighty Ducks: Game Changers » d’ABC Signature. « Je prends cette pandémie très au sérieux et mon adhésion continue aux protocoles de sécurité et ma grande prudence sont souvent moquées », a déclaré l’acteur dans son article sur ma décision. Estevez a déclaré qu’il ne pouvait pas s’entendre sur les termes de son contrat et que ce n’était pas, comme certains le croyaient, à cause d’une position contre les vaccins. CNN a contacté les représentants du programme Disney + pour commentaires.

