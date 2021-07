Esther Bejarano, musicienne de l’Orchestre d’Auschwitz, est décédée

Esther Bejarano, l’une des dernières survivantes de l’Orchestre des femmes d’Auschwitz, est décédée à l’âge de 96 ans. Meron Mendel, directrice du Centre d’éducation Anne Frank, a déclaré : « Elle a consacré sa vie à la musique et à la lutte contre le racisme et l’anti- Le sémitisme.

Esther Bejarano est décédée paisiblement le samedi 10 juillet 2021 dans un hôpital juif de Hambourg, en Allemagne. Elle est née en 1924 dans la ville de Sarrelouis, à la frontière franco-allemande. Son père était chantre et elle a appris à jouer du piano et à chanter dès son plus jeune âge. Bejarano a tenté d’émigrer en Palestine à l’adolescence, mais a échoué et a été contraint de rester en Europe occidentale alors que la tempête nazie désastreuse se déclenchait.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, sa famille a été assassinée par les nazis, parce qu’ils étaient juifs, et elle a été envoyée dans un camp de concentration ; en 1943, elle a ensuite été transférée à Auschwitz-Birkenau et a été contrainte à des travaux forcés et à travailler dans les champs, ce qui impliquait de transporter de lourdes pierres.

Dans une interview avec la Shoah Foundation – une organisation qui cherche à partager les histoires des survivants de l’Holocauste – Esther Bejarano a rappelé comment un jour, les soldats allemands ont demandé à quelqu’un de chanter pour eux ; elle se met en avant et chante des chansons de Schubert et de Mozart qu’elle a apprises étant enfant. Par la suite, les SS (qui dirigeaient le camp) ont ordonné la création d’un orchestre de femmes comme outil de propagande et censé remonter le moral – ils pensaient également que cela garantirait un meilleur comportement et aiderait au fonctionnement du camp.

Esther Bejarano a joué dans l’Orchestre des femmes d’Auschwitz

Bien qu’Esther Bejarano ne jouait que du piano, elle s’est portée volontaire pour rejoindre l’orchestre en tant qu’accordéoniste, n’ayant jamais joué de l’instrument auparavant. Elle a été acceptée dans l’orchestre, qui est devenu l’Orchestre des femmes d’Auschwitz, et a réalisé : « C’était ma chance, car désormais je n’avais plus à travailler dans les champs ». Elle a dit plus tard que la musique l’avait aidée à rester en vie dans le tristement célèbre camp d’extermination nazi allemand.

L’Orchestre des femmes d’Auschwitz, qui compte 47 membres, s’exerce pendant des heures par jour et doit se produire à chaque fois que des trains remplis de Juifs arrivent au camp. Dans une interview avec Deutsche Welle en 2014, Esther Bejarano a rappelé : “Vous saviez qu’ils allaient être gazés et tout ce que vous pouviez faire était de rester là et de jouer.”

Après sa libération et la fin de la guerre, elle s’installe en Israël pendant quinze ans, avant de retourner en Allemagne et de s’installer à Hambourg avec son mari et ses deux enfants. Elle a fondé un groupe de musique, Coincidence, avec son fils et sa fille, et ils ont créé et chanté des chansons antifascistes, et elle a également joué avec le groupe de hip-hop Microphone Mafia pour diffuser un message antiraciste à la jeunesse allemande. Esther Bejarano était déterminée à ce que les horreurs de l’Holocauste ne soient jamais oubliées et que les jeunes soient sensibilisés au mouvement nazi.

Une voix importante dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

Elle a cofondé le Comité international d’Auschwitz avec d’autres survivants du camp de la mort d’Auschwitz dans l’espoir de maintenir le contact avec les survivants des deux côtés du rideau de fer, dans le but ultime de mettre fin à l’antisémitisme.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré que Bejarano était une voix importante dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Esther Bejarano a reçu de nombreux prix, dont l’Ordre du mérite allemand, pour son activisme contre ce qu’elle a appelé les « anciens et nouveaux nazis », citant l’avertissement de Primo Levi, survivant de l’Holocauste, selon lequel « c’est arrivé, donc cela peut se reproduire ».

