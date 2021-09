Esther McVey de GB News prévoit le départ de Starmer alors que Rayner passe au premier plan | Politique | Nouvelles

in

L’hôte de GB News a noté que la chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, est devenue une figure de proue au sein du parti alors que Sir Keir Starmer continue de faire face à des accusations d’imprécision sur sa politique. Esther McVey a interrogé le correspondant politique Tom Harwood pour savoir si des scissions pourraient survenir lors de la conférence du parti à Brighton cette semaine, laissant Sir Keir du mal à garder le contrôle. Mme McVey a déclaré: “Sir Keir Starmer a écrit son document de 14 000 mots. Je ne sais pas combien de députés travaillistes l’auront lu.

“Trop de gens disent que c’est trop de nombrilisme, ce qui nous intéresse, ce sont les choses qui affecteront les gens dans le pays.

“Je sais que vous allez être là pendant toute la durée de la conférence, je veux que vos oreilles soient au sol pour voir si vous entendez parler de scissions dans le parti. Parce que ce que nous regardions aujourd’hui oui, vous en avez parlé Angela Rayner, parlant.

“Elle est également à la une du Times, elle a fait une séance photo stylée dans le Magazine. La verrons-nous rivaliser pour le poste ?

« Qu’est-ce qui aurait dû être une bonne conférence pour Keir, est-ce que cela va finalement être une mauvaise conférence ? Pourrions-nous dire adieu à Keir plus tôt que nous ne le pensions ? »

JUST IN: l’aéroport de Teesside fermé après l’horreur de la piste – passagers et pilote emmenés à l’hôpital

M. Harwood a déclaré: “Je pense que c’est l’histoire de la conférence du parti travailliste cette année.

“Ces divisions entre Angela Rayner, quelqu’un qui est en fait énormément félicité pour sa performance aux questions du Premier ministre.

“Elle a un style très direct et qui contraste avec celui de Keir Starmer, on parle souvent de style médico-légal. Certains pourraient l’appeler ennuyeux, manquant d’énergie, manquant de passion.

“Eh bien, certainement Angela Rayner, quoi que vous pensiez d’elle, ne manque pas de passion.”

LIRE LA SUITE : Emmanuel Macron ordonne à Boris de lisser les eaux en tempête sur le sous-marin

Sir Keir Starmer a subi un début humiliant à la conférence du travail après avoir été contraint de diluer les propositions relatives aux règles de direction du parti.

Le leader travailliste est arrivé à Brighton en insistant sur le fait que la conférence serait l’occasion de « présenter notre vision pour l’avenir ».

Mais dans les coulisses, une série de réunions clés a mis en évidence l’opposition des syndicats et de la gauche travailliste à des propositions qui auraient accru la voix des députés sur l’élection d’un nouveau chef.

Pressée de savoir si les réformes relatives à l’élection d’un futur chef seront votées, elle a répondu : “Je crois comprendre que le collège électoral ne vient pas au NEC, donc ce ne serait pas le cas.”

Selon la proposition initiale, le système un membre, une voix (OMOV) aurait été remplacé par un retour au collège électoral composé des syndicats et des organisations affiliées, des députés et des membres du parti.

Sir Keir était censé favoriser les trois parties du collège électoral ayant une part égale des voix, ce qui signifie que les 400 000 membres du parti travailliste auraient la même pondération des voix que les 199 députés du parti.