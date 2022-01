Estimation anticipée : le PIB devrait augmenter de 9,2 % au cours de l’EX22

Compte tenu des nouveaux freins à la mobilité à la suite de l’écart Omicron, le PFCE restera probablement la plus grosse bosse de la voie de la reprise.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Inde augmentera probablement de 9,2 % au cours de l’exercice 22 par rapport à la base fortement contractée de l’exercice précédent et dépassera le niveau d’avant Covid (exercice 20) de seulement 1,3 %, selon la première estimation avancée publiée par le National Statistical Office ( ONS) vendredi.

L’organisme statistique semble s’être abstenu de projections audacieuses – de nombreux analystes avaient prédit une croissance réelle de l’ordre de 8,4 % à 9,5 % et la banque centrale l’avait fixée à 9,5 % – au milieu des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle flambée de la crise. l’évolution de la situation du Covid. Néanmoins, certains analystes estiment que cette projection est également confrontée à des risques à la baisse.

Étant donné que l’économie a progressé de 13,7% au premier semestre, tirée considérablement par une base favorable, la dernière prévision de croissance de l’ONS pour le second semestre s’avère être de 5,6%, alors que l’effet de base s’estompe.

Il est important de noter que le PIB nominal – par rapport auquel les chiffres clés du déficit sont comparés – est estimé à près de 4,2% plus élevé que l’estimation budgétaire pour l’exercice 22. En supposant que le déficit budgétaire, en termes absolus, reste le même que celui budgétisé (15,07 lakh crore Rs), lorsqu’il est exprimé en fraction du PIB, il passera à 6,5% au cours de l’exercice 22 par rapport à l’estimation budgétaire de 6,8%.

Alors qu’une forte épongeage des revenus (recettes nettes probablement d’environ Rs 2 lakh crore plus élevées que prévu) aurait considérablement réduit le déficit en termes absolus, des engagements de dépenses plus élevés comme le versement de l’intégralité des cotisations à la FCI et une subvention aux engrais plus élevée que prévu pourrait maintenir le déficit proche du niveau budgétisé.

Cependant, les dépenses de consommation finale privée (PFCE), principal pilier de l’économie, continuent de décevoir, car les pertes de revenus à la suite de la pandémie ont touché le revenu disponible des personnes, réduisant leurs dépenses discrétionnaires. En fait, on estime que le PFCE chute de 2,9 % par rapport au niveau d’avant la pandémie, même si la croissance même au cours de l’exercice 20 était restée inférieure à la moyenne (seulement 5,6 %). Cependant, il devrait croître de 6,9 ​​% par rapport au dernier exercice, principalement en raison d’un effet de base.

Le rebond prévu de la croissance du PIB réel par rapport à la contraction record de 7,3 % de l’exercice précédent serait principalement soutenu par des dépenses gouvernementales robustes et une augmentation des investissements fixes dans certains secteurs – les deux augmenteraient respectivement de 10,7 % et de 2,6 % par rapport aux niveaux d’avant Covid.

Avec cela, l’Inde retrouvera sa position, sur une base annualisée, de grande économie à la croissance la plus rapide au cours de l’exercice 22, dépassant l’expansion de 8 % de la Chine, comme prévu par le FMI. La valeur ajoutée brute devrait croître de 8,6 %.

Selon les analystes, compte tenu de la hausse du PIB nominal, l’objectif de déficit budgétaire du Centre pourrait être atteint au cours de l’exercice 22 malgré des engagements de dépenses élevés, en particulier pour les subventions alimentaires et énergétiques. Ainsi, par rapport à l’objectif budgétaire annuel de 8,5% de croissance, les recettes fiscales du Centre ont bondi de 65% jusqu’en novembre de cette année fiscale, soutenues par une plus grande formalisation de l’économie (bien qu’inorganique) et une meilleure conformité. De même, ses dépenses jusqu’en novembre ont progressé de 8,8%, contre une légère baisse du budget prévisionnel en année pleine.

Du côté de l’offre, la VAB a été soutenue par les bonnes performances de l’industrie (12,5% de croissance en glissement annuel), des mines (14,3%), du commerce, des hôtels, des transports, des communications, etc. (11,9%), de la construction (10,7%) et d’une croissance continue et décente de le secteur agricole (3,9 %).

Les analystes, cependant, ont admis que la propagation de la nouvelle souche Covid complique les défis pour les décideurs politiques de stimuler la croissance, en particulier à la lumière d’un resserrement potentiel des intérêts des principales banques centrales en raison de la baisse de la Fed. La récente augmentation des importations pourrait également gonfler l’effet d’entraînement des exportations nettes sur le PIB, ont-ils déclaré.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré : « Les restrictions croissantes déclenchées par Omicron contrecarreront la reprise naissante des services à forte intensité de contact, malgré l’élargissement de la couverture vaccinale. Au milieu de l’incertitude persistante, nous fixons actuellement l’impact d’Omicron sur la croissance du PIB au quatrième trimestre de l’exercice 22 à environ 40 points de base, ce qui représente un léger inconvénient pour nos prévisions de croissance du PIB pour l’exercice 22 de 9 %. »

M Govinda Rao, conseiller économique en chef chez Brickwork Ratings, a déclaré que les estimations anticipées sont plus optimistes, compte tenu des goulots d’étranglement de l’approvisionnement, des pénuries de charbon, d’électricité et de semi-conducteurs et de la troisième vague imminente de la pandémie. Les estimations sont l’extrapolation des chiffres sur la base des six à huit mois de l’exercice en cours.

« L’un des aspects positifs de ces estimations annuelles du PIB est l’excédent de la croissance nominale sur la croissance réelle d’une marge de 8,4%. Cela est principalement dû à une inflation élevée basée sur le déflateur implicite des prix (IPD) de 7,7 %. Ceci, combiné à un effet de base continu, devrait entraîner une forte croissance des recettes fiscales brutes (GTR) du Centre. Nous estimons que la croissance annuelle du GTR du centre pourrait avoisiner les 35 %, ce qui implique un dynamisme de près de 2. Avec ces recettes fiscales soutenues, le gouvernement pourrait être en mesure de limiter le déficit public 2021-2022 à son niveau budgété de 6,8 % du PIB. bien qu’un dérapage marginal ne soit pas exclu », a écrit DK Srivastava, conseiller politique en chef, EY Inde.

