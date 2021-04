Estimation de la récolte de ricin révisée à 17,8 lakh tonne

On rapporte que la superficie a diminué dans les principaux districts producteurs du Gujarat et du Rajasthan.

La société de recherche agro-alimentaire AgriWatch, qui a été mandatée par la Solvent Extractors Association of India (SEA) pour mener une enquête visant à estimer la superficie, le rendement et la production de graines de ricin pour la campagne agricole 2020-21, a révisé l’estimation du pays récolte de ricin à 17,8 lakh de tonne par rapport à l’estimation précédente de 19 lakh de tonne.

Le rendement a également été révisé à 2 157 kg / hectare contre 2 303 kg / hectare. La superficie totale consacrée à la culture des graines de ricin en Inde pour l’année 2020-2021 est estimée à 8,26 hectares de lakh selon les estimations du gouvernement contre 9,73 hectares de lakh en 2019-20, soit une baisse de 15%, selon les résultats de l’enquête.

La superficie aurait diminué dans les principaux districts producteurs du Gujarat et du Rajasthan. Les estimations de superficie révisées pour le Gujarat ont été révisées à 15,2 hectares de lakh contre 16,3 hectares de lakh estimés précédemment. Pour le Rajasthan, la superficie est tombée à 2,2 hectares lakh contre 2,4 hectares auparavant. La superficie de l’Andhra Pradesh et du Telangana reste inchangée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.