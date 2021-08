Estimations manquantes: Bharti net en baisse de 63% à `284 cr

in

Outre Arpu, l’utilisation de données par client et les minutes vocales par utilisateur de l’entreprise continuent également d’être en avance sur Jio.

Bharti Airtel, le deuxième opérateur de télécommunications du pays, a vu mardi son bénéfice net consolidé baisser de 62,6% sur une base séquentielle à 284 crore, les estimations des analystes manquantes, principalement en raison de la hausse des coûts financiers. La société avait également enregistré un gain exceptionnel de 440 crore au cours du trimestre précédent.

À 4 082 crores, les charges financières nettes ont augmenté de 5,8 % en glissement trimestriel et de 30,4 % en glissement annuel, en grande partie en raison de l’augmentation de l’encours moyen des emprunts.

Les revenus consolidés de la société étaient cependant supérieurs aux estimations à 26 854 crores, en hausse de 4,3% sur une base séquentielle. Son Ebitda consolidé à 13 189 crore était en hausse de 4,82% par rapport au trimestre précédent et une fois de plus au-dessus des estimations. La marge d’Ebitda s’établit à 49% contre 48,9% au trimestre précédent.

Les revenus de la société en Inde ont également augmenté de 2,7% en séquentiel à 18 828 crores tandis que les revenus mobiles ont augmenté de 1,6% en glissement trimestriel à 14 306 crores.

Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) était presque conforme aux estimations à ‘146 contre ‘145 au trimestre précédent. L’Arpu de la société continue d’être le meilleur du secteur, restant devant le 138 de Reliance Jio. Avec les récentes hausses des tarifs postpayés pour les entreprises clientes et les forfaits d’entrée de gamme pour les utilisateurs prépayés, l’Arpu de Bharti devrait encore s’améliorer au cours des trimestres suivants.

Les minutes d’utilisation de la voix par client et par mois ont diminué de 0,8 % en glissement trimestriel à 1 044 minutes. L’utilisation de données par client et par mois a augmenté de 12,4 % en séquentiel à 18 932 Mo, ce qui continue d’être la plus forte du secteur. Le volume total de données a connu un bond de 17 % en glissement trimestriel à 10 771 051 millions de Mbs.

Le churn mensuel a connu une légère augmentation à 2,8% contre 2,2% au trimestre précédent.

Sur les 321 millions d’abonnés de l’entreprise, 184 millions sont désormais des utilisateurs 4G. L’ajout d’abonnés 4G a connu un bond de 2,9% sur une base séquentielle. Ici, en raison de l’impact du verrouillage induit par Covid, la société a vu le nombre d’abonnés ralentir, la croissance des utilisateurs 4G au cours du trimestre précédent étant beaucoup plus élevée à 8,3%.

« Alors que nos revenus sans fil ont été touchés par le ralentissement induit par Covid en termes de livraisons d’appareils et par une crise financière sur le segment inférieur du marché, notre performance globale a reflété la résilience et la force de notre portefeuille », Gopal Vittal, directeur général et PDG, L’Inde et l’Asie du Sud, a déclaré.

Vittal a déclaré qu’au cours du trimestre, les activités d’entreprise de la société en Inde ont continué à produire de bons résultats et que ses activités de maisons ont augmenté d’environ 13% par rapport à l’année dernière et ont ajouté 285 000 clients au cours du trimestre, le plus haut jamais enregistré.

