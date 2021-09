Estos cascos Huawei de gran autonomía son un chollo: seul 79€

in

El modelo del que hablamos es de los que compite directamente con los AirPods de Apple, será utilizado en alguno para conectarse con la fuente de sonido y, tampoco, entre los propios elementos que componen el producto. Esto se logra gracias a que utiliza tecnología Bluetooth, algo que también permite que sean compatibles tanto con dispositivos móviles como con ordenadores portátiles, independientemente del sistema operativo que utilicen estos. Por cierto, el uso es bastante cómodo hasta que entre otras cosas hay que destacar que cada auricular pesa menos de cinco gramos.

El caso es que ahora mismo puedes conseguir los Huawei FreeBuds 3 con uno de los mejores descuentos de siempre en Amazon, ya que te puedes ahorrar nada menos que 100 euros al comprarlos (por lo que tienes que pagar menos de la mitad de lo que cuestan habitualmente en la mención a la tienda online). Acabado en color negro o rojo, lo que asegura que son llamativos, te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder esta ocasión y donde podrás aprovechar las Cuentas Prime para no tener que pagar nada por los gastos de envío y recibir los cascos al día siguiente de comprarlos. Es el siguiente :

Las mejores virtudes de estos cascos Huawei

Una de las que creemos que resulta más interesante es todo lo que tiene que ver con la autonomía. Cada auricular de forma independiente llega a las 3,5 horas de uso, lo que no está mal, pero gracias a la inclusión de una batería en la funda de transporte que incluye (que es del mismo color que los cascos), el tiempo que podrás estar sin tener que recurrir a un enchufe llega hasta las 20 heures. La verdad es que muy bien, y no hay que olvidar que este es un modelo que admite dos tipos de carga una mediante cable USB tipo C y, la otra, inalámbrica lo que resulta bastante útil y cómodo.

También es muy positivo todo lo que tiene que ver con la calidad del sonido, ya que éste es un accesorio que cuenta con annulation activa de ruido lo que evitará que cualquier cosa que esté a tu alrededor (incluyendo el paso de trenes), moleste a la hora de disfrutar de tu música. Además, como los controladores son de 14 millimètres, puedes estar más que seguro que puedes escucharlo todo con volúmenes muy altos y sin riesgo alguno al que la distorsión haga que tengas una mala experiencia de uso. Vamos, que cumplen a la perfección.

Alguna cosa más de estos auriculares

Sin faltarle varios micro que permiten contestar llamadas con una alta calidad y también la existencencia del uso de gestes para que no tengas que sacar el teléfono del bolsillo para gestionar las reproducciones, también hay que destacar que estos Huawei FreeBuds 3 incluyen protection frente al agua para que no tengas miedo ni de la lluvia y del sudor si te los pones los días que hace mucho calor. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que solo tienes que pagar 79 euros para comprarlos, creemos que es una excelente oportunidad asistente para un producto que es de los que recomienda directamente Amazon.