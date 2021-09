Estos discos SSD de 1TB están en oferta: Cuál es mejor?

in

Contar con el respaldo de un almacenamiento externo siempre es una buena opción. Vivimos en la época de la nube, con servidores físicos que guardan respaldos de nuestros archivos y que lo queramos o no, escapan a nuestro control. Es por ello que todos los expertsos en seguridad informática recomiendan contar con un soporte físico en nuestra casa, en la que poder almacenar, al menos, los archivos que consideremos más importants. Esto se completement perfectamente con la nube y otros metodos de almacenamiento. Por ese motivo nos hemos detenido hoy en algunos de los mejores discos SSD externes de 1 To de capacité et de capacité.

No hace falta hacer un gran desembolso para tener un disco duro externo SSD de calidad. Como decimos, es la mejor manera de tener a manos aquellas fotos, vídeos o documentos que consideramos vitales. Toda nuestra vida se sube a servidores remotos en la famosa nube, pero la nube no es una copia de seguridad. Vamos a echar por tanto un vistazo a estos discos SSD de 1 TB en oferta, para ver cuál puede ser el adecuado si estamos buscando algo similaire.

Disque SSD portable SanDisk

Comenzamos con un disco de la famosa casa SanDisk, que es garantía de calidad y fiabilidad. Este modelo en concreto, cuenta con la ventaja de ser extremadamente ligero y compacto. Tiene unas dimensions de 9,69 x 4,69 x 0,99 cm y pesa solo 40 gramos. En este caso, la velocidad de lectura es de 520 MB/s, que si bien es muy rápida, no es la más rápida que veremos en esta lista. La buena noticia es que este disco se encuentra ahora mismo en oferta y puede ser nuestro por solo 109,99 euros.

Samsung PSSD T5

Este modelo de Samsung no llega a ser tan pequeño como su predecesor pero se acerca. Si estamos buscando algo compacto también es una excelente opción. Mide 1,05 x 7,4 x 5,73 cm et pesa 51 grammes. En este caso también cuenta con una transferencia de datos de hasta 540 MB/s. Por ese motivation no es algo que destaque sobre el modelo que hemos visto de SanDisk. El precio en este caso también ha sido bajado por Amazon, quedándose en 130 euros en estos momentsos.

Seagate One Touch

Pero no hay que perder de vista esta opción que puede fácilmente superar las dos anteriores. Estamos hablando de un disque dur SSD de mayor velocidad, con hasta 1030 MB/s Que cuenta con su propia app pour Android et donde entra en juego el componente del diseño. Además, trae incluido 1 an de Mylio Create et 4 meses del plan Adobe Creative Cloud Photography. Además su precio es muy atractivo, siendo en estos momentsos de 123 euros.

SanDisk Extreme

Terminamos con la opción más rápida de toda la lista, que además ofrece el aliciente de ser un disco SSD todo terreno. Este SanDisk Extreme es resistente al agua y al polvo, algo que no hemos visto en todos los anteriores y que es perfecto si vas a mover el disco de un lado a otro. Además, cuenta con la velocidad de escritura plus rapide de la lista con sus 1050 MB/S. También es la opción más cara de todas, alcanzando los 152 euros en esta versión de 1 To de capacidad.

Con cuál me quedo?

Hemos visto opciones en oferta para todos los gustos. Est-ce clair que si les bus et le maximum d’heures de discothèque sont le SanDisk Portable. Péché embargo, una de las opciones más equilibradas de la lista es el Seagate One Touch, que tiene velocidad, diseño y mantiene unas líneas muy compactas. Puede que el que se quede fuera de esta fiesta sea el disco que hemos visto de Samsung. L’option más cara con el SanDisk Extreme, es también la más rápida y resistente de todas, ya que también es una inversión por la seguridad de los datos. Como siempre, la última palabra la tiene tu criterio y tu cartera.