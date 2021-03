Estrada vs Chocolatito 2: Estrada et Chocolatito battent la balance et sont prêts pour le combat d’unification

ETmexicain Francisco Estrada, champion du World Boxing Council et le Nicaraguayen Romn Gonzlez, monarque de l’Association mondiale, ont donné du poids ce vendredi et ils ont tout préparé pour leur procès samedi à Dallas.

Les deux pgiles ont enregistré 114,8 livres, après quoi ils ont posé pour les médias, avec laquelle ils ont rempli la dernière procédure avant l’affrontement à Dallas, dans lequel ils exposeront leurs ceintures de la division super flyweight, limitée à 115 livres.

‘El Gallo’ Estrada, avec 41 victoires, 28 par KO, avec trois défaites, a déclaré qu’il sortirait pour gagner avant la limite, dans un procès de revanche, après que Gonzlez l’ait battu par décision unanime en 2012.

Depuis, ‘El Gallo’, 30 ans, a grandi en battant le meilleur de sa division, en améliorant la technique, l’attaque et la défense, en plus de devenir un pgil froid, qu’il tentera de démontrer ce samedi contre son rival de 33 ans.

Le Mexicain vaincu en revanche convient à Juan Carlos Snchez, qui l’a pris invaincu en 2011, et au Thai Srisaket Sor Rungvisai, qui l’a surmonté en 2018, et maintenant il espère régler le compte en suspens avec Gonzlez pour se venger des trois qui ont gagné dans sa carrière.

Gonzlez, avec 50 victoires, 41 par KO, avec deux défaites, est un boxeur avec un coup de poing, un vieux loup dans le ring qui garde les réflexes et s’est bien préparé, ce qui complique la possibilité de donner un coup de coeur, même si les analystes s’accordent à dire que le combat est susceptible de se terminer tôt.

Controversé en déclarant sa sympathie au président nicaraguayen, Daniel Ortega, que les organisations de défense des droits de l’homme tiennent pour responsable de la mort de centaines d’opposants depuis 2018, « El Chocolatito » s’est remis de quelques revers en 2017 devant le Thai Srisaket Sor Rungvisai.

Ce samedi j’en aurai l’occasion. S’il gagne, il conservera le sceptre de l’Association mondiale, remportera celui du Conseil mondial et aura de bonnes chances contre son plus féroce rival. Rungvisai, premier challenger de la division et prochain adversaire du vainqueur.

Le combat est l’un des plus attendus de 2021, avec tous les ingrédients pour être considéré comme le meilleur de l’année, si les boxeurs sont à la hauteur des attentes.