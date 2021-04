Estrada vs Chocolatito 3: Le WBC approuve le trilogue entre Gallo Estrada et Chocolatito Gonzlez … accepter le Nicaraguayen?

Estrada vs Chocolatito 3, presque terminé. @DAZNBoxing

Après rencontre spectaculaire du ‘Gallo’ Estrada avant le ‘Chocolatito’ Gonzlez, le WBC a donné le feu vert pour que ces combattants se rencontrent à nouveau dans un troisième combat.

La question est de savoir si le Nicaraguayen acceptera le combat et c’est qu’il a été franc en disant qu’il n’était pas intéressé à se recalibrer contre les Aztèques. après la décision controversée des juges le 13 février, où Estrada a pris l’unification des super mouches.

Le WBC est allé plus loin et a souligné que organiser un tournoi, où le vainqueur de ce trilogue devra mesurer le vainqueur de Carlos Cuadras vs Srisaket Sor Rungvisai pour déterminer le seul Champion du Monde du World Boxing Council dans la division super poids mouche.

Estrada a répondu sur son compte Twitter avec une déclaration dans laquelle il se disait prêt à affronter Gonzlez ou n’importe quel combattant qu’ils ont mis devant lui pour cette 2021.