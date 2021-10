Estrella Galicia.- Efterklang se produira dans la nouvelle salle de ‘SON Estrella Galicia’ à Porto (Portugal)

MADRID, 13 oct (EUROPA PRESS) –

Le groupe post-rock danois Efterklang sera chargé d’inaugurer la nouvelle salle de ‘SON Estrella Galicia’, située à Porto et en collaboration avec le M.Ou.Co.

Tel que rapporté par les promoteurs de l’événement, les représentations auront lieu les 5 et 6 novembre. De plus, ils ont annoncé la participation du groupe portugais First Breath After Coma.

Pour ‘SON Estrella Galicia’, la nouvelle salle de Porto est un point de rencontre multiculturel, avec la musique comme élément convergent et considère l’esprit communautaire et l’économie circulaire comme fondamentaux.

De son côté, M.Ou.Co cherche, à travers des actions stratégiques telles que des résidences artistiques, des ateliers, des concerts, des expositions, des cinémas ou des foires, à créer un épicentre qui encourage le multiculturalisme et favorise le rapprochement des cultures, en adoptant la musique comme langue principale.

De plus, ‘SON Estrella Galicia’ a créé des packs de voyage qui peuvent être achetés sur le même site Web et qui comprendront 2 nuits à l’hôtel M.Ou.Co, une entrée double pour les concerts et une expérience de la bière avant eux. Lors de ces deux soirées, le bar de l’hôtel M.Ou.Co accueillera également deux sessions de djs pour que la musique joue avant le concert (vendredi 5) et après (samedi 6).