Estrella Galicia – Russian Red enseigne une nouvelle Masterclass SON Estrella Galicia

MADRID, 7 mai. (EUROPA PRESS) –

Russian Red a joué dans le dernier SON Estrella Galicia Masterclass, une réunion de brasserie musicale intime dans laquelle l’artiste a longuement parlé des débuts de sa carrière, de sa vie aux États-Unis ou de ses projets pour l’avenir le plus proche.

La masterclass, qui s’est tenue il y a quelques jours devant un petit groupe d’adeptes du créateur polyvalent, vient de sortir sur les chaînes numériques du projet musical de la bière.

Dans sa conversation avec la journaliste et présentatrice Noa García, Lourdes parle du livre récent qu’elle a édité, “ Ces mots quittant mon corps ”, ce que c’était de déménager à Los Angeles, comment elle a réformé une église pour créer The Ruby Street, un espace unique d’activités et d’événements culturels, de son premier rôle principal dans un film dans lequel elle est actuellement plongée, ou de ce que c’est que de chanter des «chansons» de Julio Iglesias dans des bars karaoké aux États-Unis.

L’auteur de «J’aime tes lunettes» passe également en revue ses albums, pour ce qui l’inspire et révèle qu’elle est en pourparlers avec Alizzz pour une éventuelle collaboration entre les deux.

Après la conférence, Lourdes remonte sur scène en Espagne pour interpréter en direct plusieurs de ses classiques. Des airs comme “ Tous mes mots ”, “ Un chapeau ” ou “ La chanson de ta vie ” sonnent à nouveau en direct et, quand elle va dire au revoir avec son grand succès “ Cigarettes ”, il y a un moment passionnant dans lequel la chanteuse avoue que juste à ce moment-là, il envisage si ce ne serait pas le moment de rejouer.

Cette nouvelle Masterclass SON Estrella Galicia a lieu après celles organisées l’année dernière avec deux grands artistes flamenco tels que Diego El Cigala et Soleá Morente. Ils sont maintenant rejoints par Russian Red, l’une des grandes muses de l’indie espagnol, un représentant comme ses prédécesseurs de la force de la fusion dans le domaine artistique.