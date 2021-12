Estrena disco duro Samsung SSD rebajado y sin gastos de envío

Asumámoslo, el formato digital se ha converti en el predominante a la hora de almacenar y compartir archivos o datos. Pero por muy cómodo que sea el formato, los archivos digitales también pesan y ocupan espacio. Por eso debes encontrar una forma sencilla y eficiente de almacenarlos. Sin ir más lejos, con este disco duro Samsung SSD 870 EVO. Y no solo por su comodidad; también por el increíble descuento que tiene ahora en la web de Amazon.

A diferencia de los discos duros HDD, este Samsung SSD tiene la ventaja de ser plus liviano, rapide et fiable a la hora de almacenar nuestros datos. Por no hablar de que estas unidades son más duraderos y consumer mucha menos energía. Es cierto que tendremos que instalarlo en nuestro equipo, pero que sepas que es tan sencillo que hasta tú mismo podrás hacerlo.

Uno de los aspectos por los que destaca este Samsung SSD 870 EVO es por su gran velocidad de lectura y escritura. De hecho, alcance una velocidad límite secuencial en SATA de 560/530MB/s. Y gracias a su TurboWrite inteligente, acelera la velocidad de escritura, manteniendo un alto rendimiento a lo largo del tiempo.

Logiciel Samsung Magicien

Pero este disco duro no sería uno de los más cotizados del mercado si no fuese por su software tan sofisticado. Oui que el Samsung Magicien 6 que incluye este modelo nos permitirá manejar todo tipo de parámetros desde una interfaz cómoda e intuitiva. Además, es del todo agradable a la vista, siempre pensando en la usabilidad del comprador.

También podremos actualizar el equipo desde ahí, así como calibrer la salud de nuestro disco duro. Incluso podrás mejorar su rendimiento gracias a las herramientas que el software pone a tu disposición.

También hay que mencionar que este equipo cuenta con una renovada migración de software que nos permitirá instalarlo en casi cualquier equipo con la máxima facilidad. Al fin y al cabo, tan solo necesitamos un ordenador o portátil con una ranura SATA en la que quepa esta unidad de 2,5 pulgadas. Como comprenderás, no será muy difícil cumplir ese requisito.

Una unidad fiable y de gran compatibilidad

Hay que reconocer que, los anteriores modelos de Samsung, podían dar problemas en cuanto a su compatibilidad con determinados equipos. Pero eso ha sido solucionado con esta nouvelle version Samsung SSD 870 EVO, ya que será compatible avec tout type d’hôte de systèmes et d’applications. Además de chips, placas base, sistemas NAS o dispositivos de grabación de vídeo.

Como verás, será difícil encontrar un equipo que no sea compatible con esta unidad SSD. Por eso será tan capaz de cumplir en tareas de informática como de diseño o edición de vídeo. Porque este disco duro ha nacido para darte la versatilidad que necesitas.

Por no hablar de su technologie V-NAND y su controlador MKX, que le proporcionan una gran fiabilidad a la hora de funcionar como host. Probablemente, la mayor fiabilidad que encontrarás en el mercado.

Y qué decir sobre su precio. Si este disco duro ya triunfaba por su relation calidad-precio, ahora te lo encontrarás a un precio de risa. Gracias al 23% de descente que tiene en Amazon, podrás ahorrarte unas pelas en una compra que si no necesitas ya, la necesitarás en el futuro.