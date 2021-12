Estrena frigorífico! Worten tira el precio de este Zanussi

En nuestras casas cada vez contamos con más y más dispositivos que incorporan todo tipo de tecnologías, nouveaux smartphones, tablettes, Smart TV, altavoces o incluso electrodomésticos. Oui la tecnología ha llegado también a nuestras cocinas para hacer que nuestro día a día sea algo más fácil. En el caso del frigorífico, uno de los electrodomésticos imprescindibles en cualquier casa, encontramos que con el paso del tiempo han ido incorporando más tecnologías para conseguir que los alimentos tengan una mejor conservación y que ahorerremos en consumo Si estás pensando cambiar el tuyo, ahora puedes conseguir este frigorifique Zanussi de gran calidad en oferta.

Se trata de un frigorífico Combi de libre instalación y de 2,01 metros de altura que incorpora el novedoso système TwinTech, technologie MultiFlow, cajón ExtraChill y un diseño realmente atractivo. Quizás muchos de estos términos nos suenen a chino, pero vamos a tratar de explicarlos brevemente para conocer más a fondo todo lo que nos ofrece este frigorífico Zanussi.

Mejor conservación y con diseño moderno

Para empezar, hay que decir que el système TwinTech Está formé par un double circuit de réfrigération, une technologie plus contrastée et garantie que les aliments nutritifs se conservent un niveau optimal de température y humedad en todo momento. Es decir, dispone de dos sistemas de refrigeración independientes para el frigorífico y el congelador. Además, evita la famosa escarcha, No Frost, asegurando la humedad óptima y sin que sea necesaria descongelarlo en ningún momento.

Por su parte, la technologie Multiflow se encarga de mantener una temperatura estable, nivel idóneo de humedad, libre de escarcha, condensación y bacteries. Esto hace que sin duda sea uno de los frigoríficos Zanussi más interesantes.

En su intérieur encontramos varias baldas para depositar y organizar todos nuestros alimentos, cajón especial para frutas y verduras y diferentes estantes en la zona de la puerta. Por otro lado, la zona de congelador tiene tres cajones de gran capacidad para depositar todo aquello que necesite estar a bajas temperaturas para su conservación.

A nivel estético, este frigorífico Zanussi ZNME36EU0 ofrece un diseño moderno con tiradores integrados en las puertas y un acabado en acero antihuellas inoxidables. Las medidas exactas son 201 cm de alto, 59,5 cm de ancho y 65 cm de profundidad. Su capacidad total es de 367 litros, 266 litros para la zona de refrigeración y 101 litros para el congelador.

Gran ahorro para el frigorífico Zanussi

El precio original para este modelo en Worten es de 659,99 euros, pero gracias a la oferta que encontramos ahora por este frigorífico, podemos ahorrar una interesante cantidad de dinero. Concretamente, la rebaja es de 110 euros aproximadamente, lo que nos permite comprarlo al prix final de 549,99 euros.

Además de este ahorro, otro dato important de la promoción es que incluye los Gastos de envío a casa gratis, por lo que no tendremos que pagar nada para que nos traigan el frigorífico a nuestra casa. El plazo estimado para la entrega es de entre 3 y 6 jours laborables.