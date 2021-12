Estrena portátil Huawei a precio de ganga… paga seul 110€!

Si estás buscando cambiar de portátil para hacerte con uno que sea potente y que puedas utilizar tanto dentro como fuera de casa, te vamos a mostrar una oferta que está activa en la tienda online Amazon y con la que vas a poder conseguir un modelo de Huawei con el que podrás hacer prácticamente de todo.

El equipo del que estamos hablando es el Huawei MateBook D14 que, además de estar acabado en aluminio y contar con lector de huellas integrado, ahora mismo tiene un descuento de lo más interesante ya que te puedes ahorrar 110 €, lo que posibilita que ú que pagar 689 euros para tener en casa el ordenador sin sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime. A continuación, te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra con total fiabilidad desde el salón de tu casa:

Lo plus important de este Huawei

Para empezar su procesador es lo suficientemente potente para poder ejecutar cualquier software que se te venga a la cabeza, ya que en el interior de este portátil encontrarás un Intel Core i5-10210U con cuatro núcleos y que es capaz de trabajar a una frecuencia de 4,2 GHz de máximo. Esto significa qué vas a tener músculo más que suficiente para tener siempre una buena experiencia de uso. Aparte de esto, debes valorar muy positivamente que la RAM asciende à 8 Go, una cantidad convaincre, y además que el almacenamiento interno consta de un disco SSD de 512 gigas que te proporciona tanto un buen rendimiento como espacio más que suficiente para no tener que recurrir a dispositivos externos.

El sistema operativo que utiliza este Huawei MateBook D14 es Windows 10, por lo que vas a encontrar una gran cantidad de software available fromde el mismo momento en el que comienzas a utilizar el ordenador. Además, es de lo más interesante mencionar que no vas a tener problema alguno para proceder a la actualización a Windows 11, vous avez la compatibilité du matériel de este equipo es total. Por cierto, gracias a un hardware bien elegido y una batería de bastante amperaje, no vas a tener excesivos problemas en el apartado de la autonomía ya que puede superar las 10 horas de uso habituel y, además, este es un modelo que incluye carga rápida.

Una buena pantalla

Las dimensions que tiene este componente son de 14 poulgadas, por lo que encajan a la perfección para utilizarlo en cualquier tipo de situación y, además, tampoco vas a tener hora de encontrar una mochila en la que encaje como un guante este portátil para llevarlo de lado a otro con seguridad. Respecto a la resolución, esta es de 1.920 x 1.080 pixels lo que asegura una buena definición y que vas a poder disfrutar sin problemas de cualquier contenido incluyendo las películas y las series que más te gustan (aparte, también destaca el potente brillo que ofrece del panel IPS este ordenador).

Para finalizar, queremos destacar que en este equipo vas a encontrar una amplia conectividad ya que entre otras cosas otras utilizar tanto Bluetooth como WiFi en el apartado inalámbrico y, además, no le faltan puertos Type USB C para poder utilizar todo tipo de accesorios. Y, todo lo comentado, se corona con un peso par debajo de los dos kilos lo que asegura que puedes dar uso al portátil de Huawei por mucho tiempo sin cansarte.