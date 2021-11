Estrena portátil Lenovo de 14″ al mejor precio: paga sólo 599€

Te ha llegado el momento de renovar el portátil que utilizas en tu día a día? Si es así y eres de los que trabajan en prácticamente cualquier situación, te vamos a mostrar una oferta que puede ser exactamente lo que estás buscando ya que podrás hacerte con un modelo bastante potente de Lenovo a un precio nunca visto antes en Amazonie.

el modelo exacto que vas a poder comprar al precio más bajo de siempre la mencionada tienda online es el Lenovo IdeaPad Flex 5. Este es un dispositivo tipo convertible lo que, entre otras cosas, te permitirá colocar su pantalla en prácticamente cualquier posición… incluso, como si de un tablet se tratase! El caso es que ahora mismo puedes aprovechar una oferta que te permite ahorrarte 199 euros… lo que te da la posibilidad de paiement unique 599€ péché sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime. Este es el enlace para aprovechar la ganga de la que hablamos:

Un bon matériel

Esto es algo por lo que destaca el ordenador del que estamos hablando, ya que ofrece unos componentes lo suficientemente potentes para poder con prácticamente cualquier software que tengas que utilizar en el equipo (siempre que este sea compatible con Windows 10 que es el quesistema operativo vas a encontrar en su interior). Así, su processeur AMD Ryzen 5-5500U y los 8 Go de RAM te asegura que vas a ser siempre productivo porque no vas a padecer los tan temidos retardos cuando ejecutes una aplicación o varias a la vez. Vamos, que seguro que experimentas una mejora respecto al modelo que tienes actualmente.

Y a-t-il puedes jugar con el Lenovo IdeaPad Flex 5? Evidentemente esto no es un equipo que está pensado especialmente para ello, pero la gráfica integrada Radeon Vega sí que permite la ejecución de una buena cantidad de títulos que utilizan gráficos en tres dimensiones y, entre ellos, no faltan algunos tan conocidos como por ejemplo Fortnite. Además, también es muy positivo el disco interno sea tipo SSD, ya que asegura una alta velocidad tanto al leer como al escribir información… y, además, tiene una capacidad de lo más interesante ya que hablamos de 512 Go. Por lo tanto, prácticamente no tendrás que recurrir nunca a dispositivos externos.

Una pantalla diferencial en este Lenovo

Esto lo decimos ya que, además de poder girarla prácticamente a cualquier posición para que se adapte siempre a las necesidades que tienes, el panel IPS de 14 poulgadas integrado ofrece una alta calidad ya que tiene un brillo que supera los 200 nits y su resolución es Full HD. Por lo tanto, no vas a tener problema alguno para diferenciar cualquier pequeño detalle al ejecutar software multimedia e, incluso, disfrutar de contenidos multimedia como por ejemplo los que llegan de YouTube o Netflix lo conseguirás bastante notable.

Acabado este portátil Lenovo en metal de color bleu, es important mencionar gracias al bajo consumo del hardware la inclusión de una batería de bastante carga, no vas a tener problema alguno para superar las diez horas de uso habituel. Por lo tanto, hablamos de un ordenador que es ideal para trabajar fuera de casa. Otras características que son llamativas en este ordenador es que Dispone de lector de huellas para aumentar la privacidad y que su conectividad es bastante completa ya que no le falta Wi-Fi double bande y varios puertos USB entre los que destaca uno que es tipo C.