Estrena teclado con estos chollos antes del Black Friday 2021

A la hora de comprar un teclado, son varios los aspectos a tener en cuenta, tipo de teclado, si queremos que sea inalámbrico o no, presupuesto que tengamos, uso que le vamos a dar, etc. Teniendo esto en cuenta, hemos elaborado una selección de teclados de diferentes precios que podemos encontrar ahora en oferta con interesantes descuentos como anticipo al famoso Black Friday. Por lo tanto, puedes anticiparte y estrenar teclado antes de tiempo al mejor precio.

Teclados en oferta con un gran descuento

Alliage HyperX Originis

Este technique HyperX es un modelo mecánico especialmente diseñado para videojuegos. Un modelo sin teclado numérico con un diseño compacto y retroiluminado con luces LED RGB. Réglez un câble avec un câble USB tipo C démontable que nos permis combinar varios efectos de illuminación y que cuenta con memoria integrada para hasta tres perfiles o usuarios distintos. Un modèle 100% antighosting que tiene un precio de 109,99 euros y que podemos comprar ahora por 79,99€.

Faites confiance aux jeux GXT 1863

Este Trust Gaming GXT 1836 es otro teclado mecánico QWERTY en espagnol de tamaño completo que está equipado con interruptores mecánicos Outemu Red de rápida respuesta y un point de accionamiento de tan solo 2mm. Cuenta con luces LED con 14 modos distintos, antighosting y modo juego. Un modelo cuyo precio oficial es de 49,99 y que podemos conseguir en oferta por 29,99€.

Édition Tournoi Razer Hutsman

El Razer Hutsman Tournament Edition est une technologie qui dispose de technologies opto-mécaniques et de commutateurs optiques linéaires pour une pulsation beaucoup plus rapide. Teclas de doble inyección que ofrecen un acabado robusto y que cuentan con una textura mate. Dispone de memoria integrada para llevar nuestros ajuste un câble cualquier parte y tiene USB tipo C desmontable. El precio en oferta para este modelo es de 78,99 euros, mientras que su precio oficial es de 149,99 euros.

MarsGaming MKXTKLRES

Otro teclado en oferta y muy bien de precio es este Marsgaming, un modelo mecánico ultracompacto con switchs Outemu SQ y un diseño ergonómico que incluye reposamuñecas extraíble y tartes de goma antideslizantes. Es un teclado retroiluminado RGB que ofrece cinco colores y 10 perfiles de luz predefinidos. Un modelo que ofrece una amplia compatiblidad y que tiene un precio en oferta de 24,99€.

MarsGaming MKMINIBES

También del fabricante Marsgaming encontramos este modelo en oferta con motivation de las ofertas anticipadas al Black Friday 2021. En esta ocasión, se trata de un teclado muy muy compacto pero con las máximas prestaciones y una gran calidad. Dispone de switchs mecánicos Outemu Pro qui garantit une précision totale et une durabilité maximale, illuminación Full RGB et un logiciel de contrôle professionnel. Un modelo cuyo precio de venta recomendado es de 33,90 euros y qu’epodemos conseguir ahora por solo 24,99€.