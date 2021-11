Estrena tele Hisense QLED de 50″ a precio de locos… hoy sólo 499€!

Buena calidad de imagen y gran cantidad de opciones de uso, esto es lo que se busca actualmente cuando se va a comprar un nuevo television. Si estás en el proceso queremos ponerte las cosas fáciles demostramos un modelo de Hisense que ahora mismo puedes comprar con un descuentazo increíble en Amazon.

Entre las buenas posibilidades que encontrarás en el producto del que estamos hablando esta su pantalla de 50 pulgadas, bastante grande para disfrutar de cualquier tipo de contenido, utiliza un panel tipo QLED. Esto significa que vas a poder disfrutar de colores muy realistas (donde no falta la indispensable compatibilidad con HDR) y, además, también permite un brillo especialmente potente lo que te asegura que podrás ver cualquier cosa con una gran calidad en todo tipo de situaciones luminicas. Sin duda, las virtudes de la tecnología Quantum Dot Son excelentes.

Otra de las buenas noticias en el apartado de la usabilidad que encontrarás en esta Hisense 50E76GQ son que dispone de una Modo para juegos especifico que reduce el lag y que permite establecer unos ajustes de forma automática que optimizan lo que se ve en las partidas de cualquier título de las consolas. Aparte, también incluye una configuración específica para los déportés, que al utilizarla las acciones que son rápidas -como el movimiento de los balonesse- se visualizan con una definición y precisión excelentes. Por lo tanto, de forma muy sencilla vas a conseguir siempre sacar el máximo partido de esta tele.

Gran oferta en Amazonie

À la plus grande distance du Black Friday, la mencionada tienda en ligne existe un descuento del 29% que te permite ahorrarte 200 euros respecto al precio que habitualmente tiene esta Smart TV. Así, simplemente tienes que desembolsar 499€ para tener en casa del dispositivo y, además, en el caso de tener una cuenta Prime no tendrás que sumar nada por los gastos de envío. Te dejamos a continuación enlace que tienes que utilizar para realizar la compra y no perder esta oportunidad por un equipo que tiene unas dimensiones bastante reducidas: 111,2 x 26,3 71,1 centimetros.

No le falta nada a este Hisense

El sistema operativo que vas a encontrar en su interior es la quinta versión de VIDAA, un desarrollo que ha mejorado mucho en los últimos tiempos aparte de ofrecer una interfaz usuario muy sencilla de manejar ya que se basa en cuadros que aparecen en la parte inferieur de la pantalla, también vas a poder utilizar a todas las aparialicaciones ne accedera poder los services en streaming más utilizados en la actualidad como por ejemplo YouTube o Netflix (incluso, tiene un cliente para el reproductor multimedia Plex).

Si a todo lo que hemos mencionado hasta el momento le sumas un sonido que no está nada mal ya que los altavoces estéreo integrados son compatibles con estándares como Dolby Atmos y, además, que la conectividad es bastante buena ya que no le faltan opciones como por ejemplo una gran cantidad de puertos HDMI por poder accéder à Internet mediante el uso de Wifi está claro que este televisor de la gama de 2021 es una muy buena opción de compra. Y, para rematar, es important mencionar que… es compatible con Alexa!