Estrena un iPad Mini con preciazo en Fnac y sin gastos de envío

Una de las características que debes conocer del dispositivo ahora en oferta es que incluye una conectividad muy avanzada debido a que, además de disponer de Wifi, también te permite utilizar conexión de données utilizando para ello la tarjeta correspondiente. Así, vas a poder acceder a Internet prácticamente desde cualquier lugar en el que estés (ya sea la playa o la montaña), por lo que cumplirá con aquello que siempre se dessea: estar siempre conectado. Por cierto, también es important mencionar que el almacenamiento interno de este tablet de Apple alcanza los 256 Go. Une capacidad bastante notable.

La pantalla que encontraras en este iPad Mini es de 7,9 pulgadas… unas dimensions que por un lado te aseguran que vas a poder disfrutar de todo tipo de contenidos con una amplitud y definición bastante destacable (un buen ejemplo son los vídeos de plataformas como por ejemplo YouTube) pero, por suerte, esto no influ en la comodidad qu’existe all llevar de un lado a otro este dispositivo. Esto se debe por un lado a un peso de tan solo 308 grammes ya otro a que apenas ocupa espacio en la mochila -20,32 x 13,48 x 0,61 centímetros-. Eso sí, como siempre es de lo plus recomendable proteger con una funda al iPad Mini.

Cosas importantes de este iPad Mini

Para empezar, debes tener bastante claro que la potencia que ofrece el tablet del que hablamos, debido a que incluye un procesador bastante potente y una cantidad de RAM más que suficiente para que el sistema operativo que utiliza funcione perfectamente. Además, es lo suficientemente alta como para poder ejecutar cualquier aplicación qu’existe en la tienda oficial de Apple (y que hay que incluir los juegos). Además, Este es un modelo que cuenta con compatibilidad con Pomme Crayon, lo que te permite utilizar el tablet como si de un cuadro se tratase e, incluso, con algo de práctica podrás hasta dibujar con él. Buenas prestaciones, como puedes ver.

Grand descuento ahora à la Fnac

En la mencionada tienda online ahora mismo puedes disfrutar un descuento del 10% y que es exclusivo de la web. El caso, es que sólo tienes que pagar 683,10 euros para tenerlo en casa sin sumar absolutamente nada por los gastos de envío en el caso de ser socio (si esto no cumples también obtendrás un 0,5% más de ahorro). Una buena posibilidad para realizar una compra de un tablet que resulta muy completo y que, a buen seguro, te será de lo más útil durante muchos años. Este es el enlace que tienes que utilizar ya sea en tu ordenador o teléfono para acceder a la promoción de la que estamos hablando:

Conocido en avanzadas de todo tipo como por ejemplo la inclusion de un par de cámaras de bastante buena calidad (y que permiten realizar videoconferencias con una resolución bastante notable), también hay que destacar que podrás aprovechar una autonomie de nouvelles heures Sin el más minimo problema y sin tener que restringir el uso del iPad Mini. Para finalizar, No queremos dejar de comentar que la seguridad está bastante bien solucionada ya que entre otras cosas este es un tablet que dispone de reconocimiento de acceso por huella dactilar.